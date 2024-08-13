https://sarabic.ae/20240813/ضابط-غربي-يكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-بعد-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك--1091707906.html

ضابط غربي يكشف مصير الجيش الأوكراني في دونباس بعد الهجوم على مقاطعة كورسك

ضابط غربي يكشف مصير الجيش الأوكراني في دونباس بعد الهجوم على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

ذكر مستشار الناتو السابق، والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية جاك بو، أن القوات الأوكرانية تتراجع في دونباس بسبب العملية في مقاطعة كورسك. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T18:13+0000

2024-08-13T18:13+0000

2024-08-13T18:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بو في مقابلة مع قناة يوتيوب "دانييل ديفيس/ ديب دايف"، أنها "أشبه بخطوة يائسة، لأننا نرى أن هذا الهجوم أجبر القوات المسلحة الأوكرانية على التراجع في مناطق عديدة في دونباس".ووفقا للعقيد، فإن الموارد المتاحة للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على مقاطعة كورسك محدودة للغاية في الواقع.وذكر أليكسي كوندراتييف، المقرب من القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي كوندراتييف، أن الوضع في مقاطعة كورسك لا يزال صعبًا، لكنه تحت السيطرة ويمكن التحكم فيه.وأضاف كوندراتييف: "الوضع في الوقت الحالي لا يزال صعبا، كما يقول الجيش، متوترا، لكنه تحت السيطرة ويمكن التحكم فيه، كما تعلمون، لقد توغل العدو في أراضينا على عمق 12 كيلومترا، وعلى طول الجبهة حتى 40 كيلومترا".تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد خط أمامي مستمر. "ويحاول العدو اختراق مناطق معينة، لكن قواتنا المسلحة وحرس الحدود ووحدات جهاز الأمن الفيدرالي نجحت في منع العدو من هذه الخطوط. الآن المجموعات المتنقلة المتسللة يتم تدمير الأعداء قطعة قطعة"، وفق كوندراتييف.وأضاف: "في الوقت الحالي، يتم تدمير مجموعات العدو المتنقلة المتسللة قطعة قطعة، وتجري عمليات قتالية ناجحة جدًا (بالنسبة للقوات المسلحة الروسية)".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.

https://sarabic.ae/20240813/سلطات-كورسك-تم-القضاء-على-مجموعات-متفرقة-من-قوات-العدو-في-المقاطعة--1091705468.html

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