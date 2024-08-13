طفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240813/طفلة-روسية-تحطم-الأرقام-القياسية-العالمية-لتمارين-الضغط-فيديو-1091693505.html
طفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط... فيديو
طفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط... فيديو
سبوتنيك عربي
حطمت ليديا كوتيلنيكوفا، البالغة من العمر ثماني سنوات، من مدينة بيرم، الرقم القياسي العالمي لتمارين الضغط بين النساء، حيث قامت الفتاة بأداء التمرين 1501 مرة... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T14:01+0000
2024-08-13T14:01+0000
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الطفلة كوتيلنيكوفا استطاعت تحطيم الرقم القياسي بأداء تمارين الضغط 1501 مرة تكرارًا دون انقطاع في الألعاب الإقليمية الثالثة للفنون القتالية "كأس بارما".يذكر أن هكذا نوع من التمارين في غاية الصعوبة، وعلى الرغم من ذلك استطاعت الطفلة الروسية تحطيم الرقم القياسي بجدارة.
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نادي الفيديو, رياضة

طفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط... فيديو

14:01 GMT 13.08.2024
© Sputnikطفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط
طفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حطمت ليديا كوتيلنيكوفا، البالغة من العمر ثماني سنوات، من مدينة بيرم، الرقم القياسي العالمي لتمارين الضغط بين النساء، حيث قامت الفتاة بأداء التمرين 1501 مرة تكرارًا دون انقطاع في الألعاب الإقليمية الثالثة للفنون القتالية "كأس بارما".
الطفلة كوتيلنيكوفا استطاعت تحطيم الرقم القياسي بأداء تمارين الضغط 1501 مرة تكرارًا دون انقطاع في الألعاب الإقليمية الثالثة للفنون القتالية "كأس بارما".
يذكر أن هكذا نوع من التمارين في غاية الصعوبة، وعلى الرغم من ذلك استطاعت الطفلة الروسية تحطيم الرقم القياسي بجدارة.
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