طفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط... فيديو
© Sputnikطفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط
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حطمت ليديا كوتيلنيكوفا، البالغة من العمر ثماني سنوات، من مدينة بيرم، الرقم القياسي العالمي لتمارين الضغط بين النساء، حيث قامت الفتاة بأداء التمرين 1501 مرة تكرارًا دون انقطاع في الألعاب الإقليمية الثالثة للفنون القتالية "كأس بارما".
الطفلة كوتيلنيكوفا استطاعت تحطيم الرقم القياسي بأداء تمارين الضغط 1501 مرة تكرارًا دون انقطاع في الألعاب الإقليمية الثالثة للفنون القتالية "كأس بارما".
طفلة روسية تحطم الأرقام القياسية العالمية لتمارين الضغط— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 13, 2024
حطمت ليديا كوتيلنيكوفا، البالغة من العمر ثماني سنوات، من مدينة بيرم، الرقم القياسي العالمي لتمارين الضغط بين النساء، حيث قامت الفتاة بأداء التمرين 1501 مرة تكرارًا دون انقطاع في الألعاب الإقليمية الثالثة للفنون القتالية… pic.twitter.com/dkaH6eijgu
يذكر أن هكذا نوع من التمارين في غاية الصعوبة، وعلى الرغم من ذلك استطاعت الطفلة الروسية تحطيم الرقم القياسي بجدارة.