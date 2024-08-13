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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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https://sarabic.ae/20240813/عملية-ترميم-قوس-النصر-في-تدمر-السورية-قد-تبدأ-بين-شهري-نوفمبر-وديسمبر-1091683476.html
عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر
عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا، أن ترميم قوس النصر في مدينة تدمر السورية... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:01+0000
2024-08-13T13:01+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت سولوفيوفا للصحفيين: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في نوفمبر وديسمبر، ونتوقع أن نتكيف مع هذه التوقعات الجيدة خلال ثلاث سنوات"، موضحة أنه تم الحفاظ على 70% من أحجار قوس النصر، حيث سيتعين استخراج كل الشظايا والمواد الدخيلة في هيئة أحجار قوس النصر.وتم تفجير قوس النصر من قبل الإرهابيين في خريف عام 2015. نتيجة لذلك، انهار القبو، ودُمر الجزء المركزي بالكامل. من الامتدادات الجانبية، تم الحفاظ على الأبراج القصوى فقط بعد أن تضررت الأبراج الداخلية، وتضررت الكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تشكل الأقبية بشدة، وفقدت بعض العناصر إلى الأبد.علماء روس يكملون عمليات الدراسة والبحث عن "قوس النصر" في تدمر وسط سوريافي الشتاء الماضي، أكمل المتخصصون الروس المرحلة الأولى من العمل؛ فقد نفذوا أعمال الاستكشاف، وجمعوا عينات من الحجر الأصلي والحجر البديل الذي بني منه القوس. تم أخذ عينات من مقلع الحجر الجيري الرخامي الذي بنيت منه هياكل تدمر لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام الحجر لاستعادة العناصر المفقودة.ابتكر العلماء نموذجًا ثلاثي الأبعاد مفصلاً للحالة الحالية للقوس ونموذجًا افتراضيًا لحالة النصب قبل انفجاره. كما تم إجراء تحليل للحجر والمواد التاريخية المستخدمة في ترميم الثلاثينيات من القرن العشرين.
https://sarabic.ae/20230810/خبراء-روس-وسوريون-يبلسمون-جراح-مسرح-تدمر-الأثري-من-الإرهاب-1079950423.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر

13:01 GMT 13.08.2024
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federationفريق لإزالة الألغام التابع للقوات العسكرية الروسية في تدمر، سوريا
فريق لإزالة الألغام التابع للقوات العسكرية الروسية في تدمر، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلنت مديرة مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا، أن ترميم قوس النصر في مدينة تدمر السورية على يد الخبراء الروس والسوريين سينطلق في بداية شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وقالت سولوفيوفا للصحفيين: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في نوفمبر وديسمبر، ونتوقع أن نتكيف مع هذه التوقعات الجيدة خلال ثلاث سنوات"، موضحة أنه تم الحفاظ على 70% من أحجار قوس النصر، حيث سيتعين استخراج كل الشظايا والمواد الدخيلة في هيئة أحجار قوس النصر.
وأضافت سولوفيوفا أن هناك عملية طويلة مرتبطة بالترميم، حيث سيتم دراسة الأحجار الرخامية قبل إعادة البناء، مشيرة إلى وجود آلات ومعدات خاصة للكشف عن حالة هذه الأحجار، وبعد ذلك سيقوم المرممون الروس والسوريون بإحضار الأحجار التي سيقوم المهندسون المعماريون والمرممون بتركيبها.
خبراء روس وسوريين يبلسمون جراح مسرح تدمر الأثري من الإرهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
خبراء روس وسوريون يبلسمون جراح مسرح تدمر الأثري من الإرهاب
10 أغسطس 2023, 12:45 GMT
وتم تفجير قوس النصر من قبل الإرهابيين في خريف عام 2015. نتيجة لذلك، انهار القبو، ودُمر الجزء المركزي بالكامل. من الامتدادات الجانبية، تم الحفاظ على الأبراج القصوى فقط بعد أن تضررت الأبراج الداخلية، وتضررت الكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تشكل الأقبية بشدة، وفقدت بعض العناصر إلى الأبد.
علماء روس يكملون عمليات الدراسة والبحث عن "قوس النصر" في تدمر وسط سوريا
في الشتاء الماضي، أكمل المتخصصون الروس المرحلة الأولى من العمل؛ فقد نفذوا أعمال الاستكشاف، وجمعوا عينات من الحجر الأصلي والحجر البديل الذي بني منه القوس. تم أخذ عينات من مقلع الحجر الجيري الرخامي الذي بنيت منه هياكل تدمر لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام الحجر لاستعادة العناصر المفقودة.
ابتكر العلماء نموذجًا ثلاثي الأبعاد مفصلاً للحالة الحالية للقوس ونموذجًا افتراضيًا لحالة النصب قبل انفجاره. كما تم إجراء تحليل للحجر والمواد التاريخية المستخدمة في ترميم الثلاثينيات من القرن العشرين.
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