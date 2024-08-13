https://sarabic.ae/20240813/عملية-ترميم-قوس-النصر-في-تدمر-السورية-قد-تبدأ-بين-شهري-نوفمبر-وديسمبر-1091683476.html
عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر
عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا، أن ترميم قوس النصر في مدينة تدمر السورية... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:01+0000
2024-08-13T13:01+0000
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وقالت سولوفيوفا للصحفيين: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في نوفمبر وديسمبر، ونتوقع أن نتكيف مع هذه التوقعات الجيدة خلال ثلاث سنوات"، موضحة أنه تم الحفاظ على 70% من أحجار قوس النصر، حيث سيتعين استخراج كل الشظايا والمواد الدخيلة في هيئة أحجار قوس النصر.وتم تفجير قوس النصر من قبل الإرهابيين في خريف عام 2015. نتيجة لذلك، انهار القبو، ودُمر الجزء المركزي بالكامل. من الامتدادات الجانبية، تم الحفاظ على الأبراج القصوى فقط بعد أن تضررت الأبراج الداخلية، وتضررت الكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تشكل الأقبية بشدة، وفقدت بعض العناصر إلى الأبد.علماء روس يكملون عمليات الدراسة والبحث عن "قوس النصر" في تدمر وسط سوريافي الشتاء الماضي، أكمل المتخصصون الروس المرحلة الأولى من العمل؛ فقد نفذوا أعمال الاستكشاف، وجمعوا عينات من الحجر الأصلي والحجر البديل الذي بني منه القوس. تم أخذ عينات من مقلع الحجر الجيري الرخامي الذي بنيت منه هياكل تدمر لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام الحجر لاستعادة العناصر المفقودة.ابتكر العلماء نموذجًا ثلاثي الأبعاد مفصلاً للحالة الحالية للقوس ونموذجًا افتراضيًا لحالة النصب قبل انفجاره. كما تم إجراء تحليل للحجر والمواد التاريخية المستخدمة في ترميم الثلاثينيات من القرن العشرين.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر
أعلنت مديرة مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا، أن ترميم قوس النصر في مدينة تدمر السورية على يد الخبراء الروس والسوريين سينطلق في بداية شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وقالت سولوفيوفا للصحفيين: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في نوفمبر وديسمبر، ونتوقع أن نتكيف مع هذه التوقعات الجيدة خلال ثلاث سنوات"، موضحة أنه تم الحفاظ على 70% من أحجار قوس النصر، حيث سيتعين استخراج كل الشظايا والمواد الدخيلة في هيئة أحجار قوس النصر.
وأضافت سولوفيوفا أن هناك عملية طويلة مرتبطة بالترميم، حيث سيتم دراسة الأحجار الرخامية قبل إعادة البناء، مشيرة إلى وجود آلات ومعدات خاصة للكشف عن حالة هذه الأحجار، وبعد ذلك سيقوم المرممون الروس والسوريون بإحضار الأحجار التي سيقوم المهندسون المعماريون والمرممون بتركيبها.
وتم تفجير قوس النصر من قبل الإرهابيين في خريف عام 2015. نتيجة لذلك، انهار القبو، ودُمر الجزء المركزي بالكامل. من الامتدادات الجانبية، تم الحفاظ على الأبراج القصوى فقط بعد أن تضررت الأبراج الداخلية، وتضررت الكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تشكل الأقبية بشدة، وفقدت بعض العناصر إلى الأبد.
في الشتاء الماضي، أكمل المتخصصون الروس المرحلة الأولى من العمل؛ فقد نفذوا أعمال الاستكشاف، وجمعوا عينات من الحجر الأصلي والحجر البديل الذي بني منه القوس. تم أخذ عينات من مقلع الحجر الجيري الرخامي الذي بنيت منه هياكل تدمر لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام الحجر لاستعادة العناصر المفقودة.
ابتكر العلماء نموذجًا ثلاثي الأبعاد مفصلاً للحالة الحالية للقوس ونموذجًا افتراضيًا لحالة النصب قبل انفجاره. كما تم إجراء تحليل للحجر والمواد التاريخية المستخدمة في ترميم الثلاثينيات من القرن العشرين.