https://sarabic.ae/20240813/عملية-ترميم-قوس-النصر-في-تدمر-السورية-قد-تبدأ-بين-شهري-نوفمبر-وديسمبر-1091683476.html

عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر

عملية ترميم قوس النصر في تدمر السورية قد تبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر

سبوتنيك عربي

أعلنت مديرة مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا، أن ترميم قوس النصر في مدينة تدمر السورية... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T13:01+0000

2024-08-13T13:01+0000

2024-08-13T13:01+0000

العالم العربي

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وقالت سولوفيوفا للصحفيين: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في نوفمبر وديسمبر، ونتوقع أن نتكيف مع هذه التوقعات الجيدة خلال ثلاث سنوات"، موضحة أنه تم الحفاظ على 70% من أحجار قوس النصر، حيث سيتعين استخراج كل الشظايا والمواد الدخيلة في هيئة أحجار قوس النصر.وتم تفجير قوس النصر من قبل الإرهابيين في خريف عام 2015. نتيجة لذلك، انهار القبو، ودُمر الجزء المركزي بالكامل. من الامتدادات الجانبية، تم الحفاظ على الأبراج القصوى فقط بعد أن تضررت الأبراج الداخلية، وتضررت الكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تشكل الأقبية بشدة، وفقدت بعض العناصر إلى الأبد.علماء روس يكملون عمليات الدراسة والبحث عن "قوس النصر" في تدمر وسط سوريافي الشتاء الماضي، أكمل المتخصصون الروس المرحلة الأولى من العمل؛ فقد نفذوا أعمال الاستكشاف، وجمعوا عينات من الحجر الأصلي والحجر البديل الذي بني منه القوس. تم أخذ عينات من مقلع الحجر الجيري الرخامي الذي بنيت منه هياكل تدمر لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام الحجر لاستعادة العناصر المفقودة.ابتكر العلماء نموذجًا ثلاثي الأبعاد مفصلاً للحالة الحالية للقوس ونموذجًا افتراضيًا لحالة النصب قبل انفجاره. كما تم إجراء تحليل للحجر والمواد التاريخية المستخدمة في ترميم الثلاثينيات من القرن العشرين.

https://sarabic.ae/20230810/خبراء-روس-وسوريون-يبلسمون-جراح-مسرح-تدمر-الأثري-من-الإرهاب-1079950423.html

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