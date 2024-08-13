https://sarabic.ae/20240813/ما-جدوى-انعقاد-محادثات-جنيف-دون-حضور-الجيش-السوداني-1091680035.html
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة السودانية على رفضها المشاركة في مفاوضات جنيف وتمسكها بإعلان جدة، مشيرة إلى عدم الحاجة لمنبر جديد، خاصة في ظل اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T11:51+0000
2024-08-13T11:51+0000
2024-08-13T11:51+0000
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
سبوتنيك عربي
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية، والتي تصرعلى تنفيذ اتفاق جدة، بعد الاجتماع بالجانب الأمريكي ومناقشة بعض الجوانب التي اختلفت فيها مع ممثل واشنطن.وقالت واشنطن إن محادثات جنيف التي ترعاها السعودية وسويسرا، ستضمّ الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مشاركة قواته في المباحثات، داعيا الجيش للمشاركة، لافتا إلى أن قواته لديها إرادة حقيقية لوقف الحرب. في هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، ياسر المساعد، إن الحكومة السودانية اشترطت عدة نقاط لبدء مسار جنيف لكن الوفد الأمريكي تمسك بعدم الإيفاء بهذه الطلبات.ويرى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن القرار كان متوقعا خاصة، مرجعا ذلك إلى التيار الإسلامي الذي يسيطر على قرارات الجيش والتصريحات التي تبعت الدعوة الأمريكية للاجتماع في جنيف.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, аудио
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, аудио
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
أكدت الحكومة السودانية على رفضها المشاركة في مفاوضات جنيف وتمسكها بإعلان جدة، مشيرة إلى عدم الحاجة لمنبر جديد، خاصة في ظل اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبها على معلومات غير صحيحة، بحسب قولها.
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان
هذا الأسبوع في سويسرا حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية، والتي تصرعلى تنفيذ اتفاق جدة، بعد الاجتماع بالجانب الأمريكي ومناقشة بعض الجوانب التي اختلفت فيها مع ممثل واشنطن.
وقالت واشنطن إن محادثات جنيف التي ترعاها السعودية وسويسرا، ستضمّ الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مشاركة قواته في المباحثات، داعيا الجيش للمشاركة، لافتا إلى أن قواته لديها إرادة حقيقية لوقف الحرب.
في هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، ياسر المساعد، إن الحكومة السودانية
اشترطت عدة نقاط لبدء مسار جنيف لكن الوفد الأمريكي تمسك بعدم الإيفاء بهذه الطلبات.
وذكر أن الدعم السريع لم يلتزم بمقررات اتفاق جدة وإن كان هناك رفض شعبي لمخرجات هذا الاتفاق، بعدما أصبحت الحرب أمرا واقعا وارتكاب الدعم السريع مزيد من المجازح بحق المدنيين، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن السلام في ظل الظروف الداخلية والخارجية، ولكن بدون مزيد من التنازلات.
ويرى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن القرار كان متوقعا خاصة، مرجعا ذلك إلى التيار الإسلامي الذي يسيطر على قرارات الجيش والتصريحات التي تبعت الدعوة الأمريكية للاجتماع في جنيف.
وقال إن الإعلان الإنساني في منبر جدة
تم تطبيق بنوده والالتزام به من جانب الدعم السريع الذي ظل يقصف المدنيين رغم ذلك، لذلك يجب على المجتمع الدولي معرفة من المتسبب في الوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمواطنين.