ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240813/ما-جدوى-انعقاد-محادثات-جنيف-دون-حضور-الجيش-السوداني-1091680035.html
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة السودانية على رفضها المشاركة في مفاوضات جنيف وتمسكها بإعلان جدة، مشيرة إلى عدم الحاجة لمنبر جديد، خاصة في ظل اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T11:51+0000
2024-08-13T11:51+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091679437_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_68eeffd8234ff61fb944116e9af0aa67.png
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
سبوتنيك عربي
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية، والتي تصرعلى تنفيذ اتفاق جدة، بعد الاجتماع بالجانب الأمريكي ومناقشة بعض الجوانب التي اختلفت فيها مع ممثل واشنطن.وقالت واشنطن إن محادثات جنيف التي ترعاها السعودية وسويسرا، ستضمّ الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مشاركة قواته في المباحثات، داعيا الجيش للمشاركة، لافتا إلى أن قواته لديها إرادة حقيقية لوقف الحرب. في هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، ياسر المساعد، إن الحكومة السودانية اشترطت عدة نقاط لبدء مسار جنيف لكن الوفد الأمريكي تمسك بعدم الإيفاء بهذه الطلبات.ويرى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن القرار كان متوقعا خاصة، مرجعا ذلك إلى التيار الإسلامي الذي يسيطر على قرارات الجيش والتصريحات التي تبعت الدعوة الأمريكية للاجتماع في جنيف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091679437_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_5312f626aafec1874b63c0e032470945.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, аудио
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, аудио

ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟

11:51 GMT 13.08.2024
راديو
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
تابعنا عبر
أكدت الحكومة السودانية على رفضها المشاركة في مفاوضات جنيف وتمسكها بإعلان جدة، مشيرة إلى عدم الحاجة لمنبر جديد، خاصة في ظل اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبها على معلومات غير صحيحة، بحسب قولها.
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية، والتي تصرعلى تنفيذ اتفاق جدة، بعد الاجتماع بالجانب الأمريكي ومناقشة بعض الجوانب التي اختلفت فيها مع ممثل واشنطن.
وقالت واشنطن إن محادثات جنيف التي ترعاها السعودية وسويسرا، ستضمّ الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مشاركة قواته في المباحثات، داعيا الجيش للمشاركة، لافتا إلى أن قواته لديها إرادة حقيقية لوقف الحرب.
في هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، ياسر المساعد، إن الحكومة السودانية اشترطت عدة نقاط لبدء مسار جنيف لكن الوفد الأمريكي تمسك بعدم الإيفاء بهذه الطلبات.

وذكر أن الدعم السريع لم يلتزم بمقررات اتفاق جدة وإن كان هناك رفض شعبي لمخرجات هذا الاتفاق، بعدما أصبحت الحرب أمرا واقعا وارتكاب الدعم السريع مزيد من المجازح بحق المدنيين، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن السلام في ظل الظروف الداخلية والخارجية، ولكن بدون مزيد من التنازلات.

ويرى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن القرار كان متوقعا خاصة، مرجعا ذلك إلى التيار الإسلامي الذي يسيطر على قرارات الجيش والتصريحات التي تبعت الدعوة الأمريكية للاجتماع في جنيف.
وقال إن الإعلان الإنساني في منبر جدة تم تطبيق بنوده والالتزام به من جانب الدعم السريع الذي ظل يقصف المدنيين رغم ذلك، لذلك يجب على المجتمع الدولي معرفة من المتسبب في الوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمواطنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"12:46 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала