https://sarabic.ae/20240813/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-أبو-مازن-حريص-على-التنسيق-والتشاور-مع-بوتين-1091678011.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن زيارة أبو مازن لروسيا تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة ومكانة روسيا في العالم، كدولة عظمى وعضو دائم في... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T10:58+0000
2024-08-13T10:58+0000
2024-08-13T10:58+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن موسكو تمثل جزءا مهما من الصداقة العالمية مع الشعب الفلسطيني، وداعما دائما وقويا للقضية الفلسطينية، لذلك تحرص القيادة على استدامة التنسيق والتعاون والتشاور مع القيادة الروسية.وفيما يتعلق بأهمية الزيارة وتوقيتها، أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس أبو مازن حريص على حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني؛ لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتطبيق حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا على أساس قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن هذا الأمر تمثل روسيا ركنا قويا فيه.ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الاثنين، إلى روسيا، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء، حيث سيبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع المنكوب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.ومن المقرر أن يبحث أبو مازن مع الرئيس بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطينيين على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة.
https://sarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين
حصري
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن زيارة أبو مازن لروسيا تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة ومكانة روسيا في العالم، كدولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، وأحد أعضاء الرباعية الدولية وذات ثقل عالمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن موسكو تمثل جزءا مهما من الصداقة العالمية مع الشعب الفلسطيني، وداعما دائما وقويا للقضية الفلسطينية، لذلك تحرص القيادة على استدامة التنسيق والتعاون والتشاور مع القيادة الروسية.
وتابع: "هناك علاقة خاصة حميمية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تسمح بتوسيع كل أطر التشاور والتنسيق بين البلدين، والقياديتين، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل".
11 أكتوبر 2023, 12:53 GMT
وفيما يتعلق بأهمية الزيارة وتوقيتها، أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس أبو مازن حريص على حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني؛ لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتطبيق حل القضية الفلسطينية
حلا عادلا وشاملا على أساس قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن هذا الأمر تمثل روسيا ركنا قويا فيه.
ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الاثنين، إلى روسيا، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء، حيث سيبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع المنكوب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
ومن المقرر أن يبحث أبو مازن مع الرئيس بوتين
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطينيين على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة.