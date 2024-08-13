مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240813/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-أبو-مازن-حريص-على-التنسيق-والتشاور-مع-بوتين-1091678011.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن زيارة أبو مازن لروسيا تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة ومكانة روسيا في العالم، كدولة عظمى وعضو دائم في... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T10:58+0000
2024-08-13T10:58+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن موسكو تمثل جزءا مهما من الصداقة العالمية مع الشعب الفلسطيني، وداعما دائما وقويا للقضية الفلسطينية، لذلك تحرص القيادة على استدامة التنسيق والتعاون والتشاور مع القيادة الروسية.وفيما يتعلق بأهمية الزيارة وتوقيتها، أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس أبو مازن حريص على حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني؛ لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتطبيق حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا على أساس قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن هذا الأمر تمثل روسيا ركنا قويا فيه.ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الاثنين، إلى روسيا، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء، حيث سيبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع المنكوب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.ومن المقرر أن يبحث أبو مازن مع الرئيس بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطينيين على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة.
https://sarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين

10:58 GMT 13.08.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . POOL
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حصري
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن زيارة أبو مازن لروسيا تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة ومكانة روسيا في العالم، كدولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، وأحد أعضاء الرباعية الدولية وذات ثقل عالمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن موسكو تمثل جزءا مهما من الصداقة العالمية مع الشعب الفلسطيني، وداعما دائما وقويا للقضية الفلسطينية، لذلك تحرص القيادة على استدامة التنسيق والتعاون والتشاور مع القيادة الروسية.
وتابع: "هناك علاقة خاصة حميمية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تسمح بتوسيع كل أطر التشاور والتنسيق بين البلدين، والقياديتين، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل".
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وفيما يتعلق بأهمية الزيارة وتوقيتها، أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس أبو مازن حريص على حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني؛ لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتطبيق حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا على أساس قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن هذا الأمر تمثل روسيا ركنا قويا فيه.
ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الاثنين، إلى روسيا، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء، حيث سيبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع المنكوب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
ومن المقرر أن يبحث أبو مازن مع الرئيس بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطينيين على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة.
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