https://sarabic.ae/20240813/نصيب-الفرد-الواحد-من-الدين-الحكومي-لدول-مجموعة-العشرين-1091672443.html
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
سبوتنيك عربي
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
2024-08-13T08:08+0000
2024-08-13T08:08+0000
2024-08-13T08:08+0000
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الرسم البياني الآتي يوضح نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"، وذلك حسب أحدث البيانات المتاحة لشهر يوليو/ تموز 2024.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
وفي هذا العام، كانت روسيا الاتحادية من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم ذات أدنى مستوى من الدين العام للفرد الواحد، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن أعضاء "مجموعة العشرين". وفي المتوسط، يبلغ الدين الوطني لهذه الدول 23.600 دولار لكل مواطن.
الرسم البياني الآتي يوضح نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"، وذلك حسب أحدث البيانات المتاحة لشهر يوليو/ تموز 2024.