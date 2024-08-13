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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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"آرميا-2024"... صور للمنتدى العسكري التقني الدولي العاشر في موسكو
"آرميا-2024"... صور للمنتدى العسكري التقني الدولي العاشر في موسكو
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024"، بالقرب من موسكو، والذي يزوره المهتمون بالصناعات العسكرية من مختلف أنحاء... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

"آرميا-2024"... صور للمنتدى العسكري التقني الدولي العاشر في موسكو

13:41 GMT 13.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024"، بالقرب من موسكو، والذي يزوره المهتمون بالصناعات العسكرية من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة على متن مروحية "مي-35 بي" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لفتاة على متن مروحية &quot;مي-35 بي&quot; في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة لفتاة على متن مروحية "مي-35 بي" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد الزوار ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لأحد الزوار ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد الزوار ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض منظومات إطلاق الصواريخ ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لبعض منظومات إطلاق الصواريخ ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض منظومات إطلاق الصواريخ ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد الزوار خلال تفقده بندقية "كلاشينكوف" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لأحد الزوار خلال تفقده بندقية &quot;كلاشينكوف&quot; ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد الزوار خلال تفقده بندقية "كلاشينكوف" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطائرة التدريب القتالية " ياك-130 أم" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لطائرة التدريب القتالية &quot; ياك-130 أم&quot; ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطائرة التدريب القتالية " ياك-130 أم" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار يتفقدون أحد المناظير العسكرية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لزوار يتفقدون أحد المناظير العسكرية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار يتفقدون أحد المناظير العسكرية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض أنواع الصواريخ المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لبعض أنواع الصواريخ المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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صورة لبعض أنواع الصواريخ المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض العسكريين في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لبعض العسكريين في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض العسكريين في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد العسكريين أثناء تفقده إحدى المروحيات ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لأحد العسكريين أثناء تفقده إحدى المروحيات ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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صورة لأحد العسكريين أثناء تفقده إحدى المروحيات ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمركبة مدرعة متعددة الأغراض من طراز "59095 إس-15" من سلسلة "سبارتاك" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لمركبة مدرعة متعددة الأغراض من طراز &quot;59095 إس-15&quot; من سلسلة &quot;سبارتاك&quot; ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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صورة لمركبة مدرعة متعددة الأغراض من طراز "59095 إس-15" من سلسلة "سبارتاك" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطائرة درون من طراز "سكات إس 350" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

صورة لطائرة درون من طراز &quot;سكات إس 350&quot; ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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صورة لطائرة درون من طراز "سكات إس 350" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

مركبات "بلاستون" المدرعة، التي تناسب جميع أنواع التضاريس ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

مركبات &quot;بلاستون&quot; المدرعة، التي تناسب جميع أنواع التضاريس ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر &quot;آرميا-2024&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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مركبات "بلاستون" المدرعة، التي تناسب جميع أنواع التضاريس ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

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