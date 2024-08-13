"آرميا-2024"... صور للمنتدى العسكري التقني الدولي العاشر في موسكو

صورة لفتاة على متن مروحية "مي-35 بي" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لفتاة على متن مروحية "مي-35 بي" في المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لأحد الزوار ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لأحد الزوار ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض منظومات إطلاق الصواريخ ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض منظومات إطلاق الصواريخ ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لأحد الزوار خلال تفقده بندقية "كلاشينكوف" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لأحد الزوار خلال تفقده بندقية "كلاشينكوف" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لطائرة التدريب القتالية " ياك-130 أم" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لطائرة التدريب القتالية " ياك-130 أم" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لزوار يتفقدون أحد المناظير العسكرية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لزوار يتفقدون أحد المناظير العسكرية المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض أنواع الصواريخ المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض أنواع الصواريخ المعروضة ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض العسكريين في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لبعض العسكريين في إحدى ساحات المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لأحد العسكريين أثناء تفقده إحدى المروحيات ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لأحد العسكريين أثناء تفقده إحدى المروحيات ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لمركبة مدرعة متعددة الأغراض من طراز "59095 إس-15" من سلسلة "سبارتاك" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لمركبة مدرعة متعددة الأغراض من طراز "59095 إس-15" من سلسلة "سبارتاك" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لطائرة درون من طراز "سكات إس 350" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
صورة لطائرة درون من طراز "سكات إس 350" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
مركبات "بلاستون" المدرعة، التي تناسب جميع أنواع التضاريس ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
مركبات "بلاستون" المدرعة، التي تناسب جميع أنواع التضاريس ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.