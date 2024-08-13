"آرميا-2024"... صور للمنتدى العسكري التقني الدولي العاشر في موسكو

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صورة لمركبة مدرعة متعددة الأغراض من طراز "59095 إس-15" من سلسلة "سبارتاك" ضمن المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.