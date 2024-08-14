https://sarabic.ae/20240814/اتصالات-مكثفة-بين-مصر-والسعودية-والإمارات-وتركيا-من-أجل-احتواء-التوتر-الإقليمي-الراهن--1091716483.html

اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية والإمارات وتركيا من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن

اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية والإمارات وتركيا من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن

سبوتنيك عربي

بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وتركيا، الوضع في السودان، وجهود الوساطة الإقليمية والدولية لوقف النار في قطاع غزة. 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T06:39+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، تحدث مع كل من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بين فرحان، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، بالإضافة إلى، هاكان فيدان وزير خارجية تركيا". وأشار البيان إلى أن "الاتصالات تركزت على سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة". وأوضحت الخارجية المصرية، أن "مشاورات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بالدول الثلاث، تطرقت أيضاً إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا التطورات في منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sarabic.ae/20240808/-بيان-أمريكي-مصري-قطري-مستعدون-لطرح-مقترح-نهائي-لسد-ثغرات-اتفاق-التهدئة-بغزة-1091555049.html

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