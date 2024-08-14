https://sarabic.ae/20240814/الخزانة-الأمريكية-أسوأ-انخفاض-في-قيمة-الدولار-في-القرن-الحادي-والعشرين-حدث-في-عهد-بايدن-1091717584.html

الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن

الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن

سبوتنيك عربي

أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T07:27+0000

2024-08-14T07:27+0000

2024-08-14T07:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وهكذا انخفض مؤشر القوة الشرائية للدولار خلال 3.5 سنوات فقط من ولاية بايدن كرئيس للولايات المتحدة بنسبة 20% – إلى 55.69 نقطة. وبالنسبة إلى 100 نقطة مأخوذة من بداية رئاسة بوش – يناير 2001.وأصبحت فترته الرئاسية التالية من حيث انخفاض قيمة الدولار: فخلال 8 سنوات تمكن بوش الابن من "انخفاض" العملة الأمريكية بنسبة 19.9%.وفي الوقت نفسه، خلال فترة ولايته الأولى، من 2001 إلى 2004، وعلى الرغم من بدء العمليات العسكرية في العراق، كان انخفاض قيمة الدولار أقل - 8.8%.وخلال ولايته الثانية، من عام 2005 إلى عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، تسارعت إلى 10%.ثم جاء بعد ذلك باراك أوباما، الذي تراجعت في عهده القوة الشرائية للعملة الأميركية بنسبة 14.5% على مدى فترتين. وخلال فترة السنوات الأربع الأولى، من 2009 إلى 2012، انخفض الدولار بنسبة 8.7%. والثانية من 2013 إلى 2016 بنسبة 4.8%.وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا" - فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8٪ فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.

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