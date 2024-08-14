https://sarabic.ae/20240814/الخزانة-الأمريكية-أسوأ-انخفاض-في-قيمة-الدولار-في-القرن-الحادي-والعشرين-حدث-في-عهد-بايدن-1091717584.html
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T07:27+0000
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وهكذا انخفض مؤشر القوة الشرائية للدولار خلال 3.5 سنوات فقط من ولاية بايدن كرئيس للولايات المتحدة بنسبة 20% – إلى 55.69 نقطة. وبالنسبة إلى 100 نقطة مأخوذة من بداية رئاسة بوش – يناير 2001.وأصبحت فترته الرئاسية التالية من حيث انخفاض قيمة الدولار: فخلال 8 سنوات تمكن بوش الابن من "انخفاض" العملة الأمريكية بنسبة 19.9%.وفي الوقت نفسه، خلال فترة ولايته الأولى، من 2001 إلى 2004، وعلى الرغم من بدء العمليات العسكرية في العراق، كان انخفاض قيمة الدولار أقل - 8.8%.وخلال ولايته الثانية، من عام 2005 إلى عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، تسارعت إلى 10%.ثم جاء بعد ذلك باراك أوباما، الذي تراجعت في عهده القوة الشرائية للعملة الأميركية بنسبة 14.5% على مدى فترتين. وخلال فترة السنوات الأربع الأولى، من 2009 إلى 2012، انخفض الدولار بنسبة 8.7%. والثانية من 2013 إلى 2016 بنسبة 4.8%.وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا" - فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8٪ فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.
https://sarabic.ae/20240805/موسكو-تعلق-على-تفاصيل-مثيرة-جدا-تم-الكشف-عنها-حول-محاولة-اغتيال-ترامب-1091443040.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية
وهكذا انخفض مؤشر القوة الشرائية للدولار خلال 3.5 سنوات فقط من ولاية بايدن كرئيس للولايات المتحدة بنسبة 20% – إلى 55.69 نقطة. وبالنسبة إلى 100 نقطة مأخوذة من بداية رئاسة بوش – يناير 2001.
وأصبحت فترته الرئاسية التالية من حيث انخفاض قيمة الدولار: فخلال 8 سنوات تمكن بوش الابن من "انخفاض" العملة الأمريكية بنسبة 19.9%.
وفي الوقت نفسه، خلال فترة ولايته الأولى، من 2001 إلى 2004، وعلى الرغم من بدء العمليات العسكرية في العراق، كان انخفاض قيمة الدولار أقل - 8.8%.
وخلال ولايته الثانية، من عام 2005 إلى عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، تسارعت إلى 10%.
ثم جاء بعد ذلك باراك أوباما، الذي تراجعت في عهده القوة الشرائية للعملة الأميركية بنسبة 14.5% على مدى فترتين. وخلال فترة السنوات الأربع الأولى، من 2009 إلى 2012، انخفض الدولار بنسبة 8.7%. والثانية من 2013 إلى 2016 بنسبة 4.8%.
وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا" - فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8٪ فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.