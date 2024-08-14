الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن

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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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30 د
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضًا إلى تسريع الشيخوخة
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240814/الخزانة-الأمريكية-أسوأ-انخفاض-في-قيمة-الدولار-في-القرن-الحادي-والعشرين-حدث-في-عهد-بايدن-1091717584.html
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T07:27+0000
2024-08-14T07:27+0000
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وهكذا انخفض مؤشر القوة الشرائية للدولار خلال 3.5 سنوات فقط من ولاية بايدن كرئيس للولايات المتحدة بنسبة 20% – إلى 55.69 نقطة. وبالنسبة إلى 100 نقطة مأخوذة من بداية رئاسة بوش – يناير 2001.وأصبحت فترته الرئاسية التالية من حيث انخفاض قيمة الدولار: فخلال 8 سنوات تمكن بوش الابن من "انخفاض" العملة الأمريكية بنسبة 19.9%.وفي الوقت نفسه، خلال فترة ولايته الأولى، من 2001 إلى 2004، وعلى الرغم من بدء العمليات العسكرية في العراق، كان انخفاض قيمة الدولار أقل - 8.8%.وخلال ولايته الثانية، من عام 2005 إلى عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، تسارعت إلى 10%.ثم جاء بعد ذلك باراك أوباما، الذي تراجعت في عهده القوة الشرائية للعملة الأميركية بنسبة 14.5% على مدى فترتين. وخلال فترة السنوات الأربع الأولى، من 2009 إلى 2012، انخفض الدولار بنسبة 8.7%. والثانية من 2013 إلى 2016 بنسبة 4.8%.وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا" - فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8٪ فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.
https://sarabic.ae/20240805/موسكو-تعلق-على-تفاصيل-مثيرة-جدا-تم-الكشف-عنها-حول-محاولة-اغتيال-ترامب-1091443040.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن

07:27 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية
وهكذا انخفض مؤشر القوة الشرائية للدولار خلال 3.5 سنوات فقط من ولاية بايدن كرئيس للولايات المتحدة بنسبة 20% – إلى 55.69 نقطة. وبالنسبة إلى 100 نقطة مأخوذة من بداية رئاسة بوش – يناير 2001.
وأصبحت فترته الرئاسية التالية من حيث انخفاض قيمة الدولار: فخلال 8 سنوات تمكن بوش الابن من "انخفاض" العملة الأمريكية بنسبة 19.9%.
وفي الوقت نفسه، خلال فترة ولايته الأولى، من 2001 إلى 2004، وعلى الرغم من بدء العمليات العسكرية في العراق، كان انخفاض قيمة الدولار أقل - 8.8%.
وخلال ولايته الثانية، من عام 2005 إلى عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، تسارعت إلى 10%.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
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5 أغسطس, 14:51 GMT
ثم جاء بعد ذلك باراك أوباما، الذي تراجعت في عهده القوة الشرائية للعملة الأميركية بنسبة 14.5% على مدى فترتين. وخلال فترة السنوات الأربع الأولى، من 2009 إلى 2012، انخفض الدولار بنسبة 8.7%. والثانية من 2013 إلى 2016 بنسبة 4.8%.
وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا" - فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8٪ فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.
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