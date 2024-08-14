https://sarabic.ae/20240814/الرئيس-المصري-يجدد-رفضه-لأي-تدخل-في-شؤون-الصومال-1091736932.html

الرئيس المصري يجدد رفضه لأي تدخل في شؤون الصومال

الرئيس المصري يجدد رفضه لأي تدخل في شؤون الصومال

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لأي تدخل في شرون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T13:30+0000

2024-08-14T13:30+0000

2024-08-14T13:30+0000

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جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".شهد اللقاء عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر، يناير/ كانون الثاني الماضي.ورحب السيسي ومحمود بالخطوات المتبادلة لتعميق التعاون الثنائي، والتي جاء من بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقدشيو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقدشيو، فضلًا عن التوقيع - خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر - على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.في السياق ذاته، أعرب الرئيس الصومالي عن تقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشددًا حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر، خلال الفترة المقبلة، ومثمنًا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية بمختلف المجالات.وتباحث الزعيمان كذلك حول مُختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، كما تمت مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

https://sarabic.ae/20240208/بعد-خطوة-مماثلة-مع-مصر-الصومال-يبحث-تعزيز-التعاون-الدفاعي-مع-تركيا-1085883568.html

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