السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240814/السودان-بين-مبادرات-وقف-الحرب-ومؤشرات-المجاعة-واستمرار-القتال-في-أنحاء-البلاد-1091736790.html
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2023 بداية الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع تحتَ قيادة محمد حمدان دقلو.. من طرفين في تحالف... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:27+0000
2024-08-14T13:27+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091735927_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_435df1e80774002c2fa3b6c24281a439.png
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
حرب ضروس، أدت إلى مقتل آلاف السودانيين، ونزوح ملايين، وانهيار البنية التحتية ونقص الغذاء.بلغت أعداد النازحين داخليا إلى ما يزيد عن 6 ملايين شخص، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين نازح مسجل سابقا نتيجة النزاعات والحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.تقارير الأمم المتحدة أفادت بأن نحو 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بينهم نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي.يأتي هذا في وقت فشلت فيه كل مراحل التفاوض آخرها رفض الجيش والحكومة إرسال فريق تفاوض إلى جنيف بعد دعوة الوسيط الأمريكي، إلا أن الدعم السريع أعلن مشاركته فيها.في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قال العميد الصوارمي خالد سعد رئيس تجمع كيان الوطن والناطق الرسمي السابق للجيش السوداني ، إن الوضع العسكري الداخلي في السودان يدفع ثمنه المواطن مع تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية.وأوضح أن الشعب السوداني كان يتطلع للأفضل عندما قام بالثورة على حكم البشير، مبينا أن الثورة كانت متفائلة، لكنها اصطدمت بكيانات جاهزة سيطرت على المؤسسات بأجندات داخل الأحزاب السياسية التي قادت المرحلة الانتقالية وأقصت الشخصيات المهمة والعلماء والمفكرين على حساب المصالح الحزبية.وأضاف الصوارمي: "أضر شيء يمكن ان يحدث في دولة هو تكوين جماعات مسلحة خارج مظلة الدولة الأمنية، هذا أضر شيء على الإطلاق، أي دولة تسمح بكيان مسلح خارج القوات النظامية هي دولة قد جنت على نفسها، أي دولة تراها تفتت كما ترى في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا بسبب الكيانات المسلحة، وأحذر كل الدول العربية والعالم من هذا الأمر ـ فالدولة إذا أرادت أن تحافظ على سيادتها فيجب أن يكون لها قوات نظامية واحدة، وأن ينظروا إلينا فقد فشلنا فشلا ذريعا، بوجود قوات تقاتل بجانب الجيش".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091735927_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_309f4981dcc6a6f201b0b402884a1d61.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, аудио

السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد

13:27 GMT 14.08.2024
راديو
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
تابعنا عبر
الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2023 بداية الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع تحتَ قيادة محمد حمدان دقلو.. من طرفين في تحالف واحد، إلى أكبر خصمين.
حرب ضروس، أدت إلى مقتل آلاف السودانيين، ونزوح ملايين، وانهيار البنية التحتية ونقص الغذاء.
بلغت أعداد النازحين داخليا إلى ما يزيد عن 6 ملايين شخص، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين نازح مسجل سابقا نتيجة النزاعات والحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
تقارير الأمم المتحدة أفادت بأن نحو 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بينهم نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي.
يأتي هذا في وقت فشلت فيه كل مراحل التفاوض آخرها رفض الجيش والحكومة إرسال فريق تفاوض إلى جنيف بعد دعوة الوسيط الأمريكي، إلا أن الدعم السريع أعلن مشاركته فيها.
في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قال العميد الصوارمي خالد سعد رئيس تجمع كيان الوطن والناطق الرسمي السابق للجيش السوداني ، إن الوضع العسكري الداخلي في السودان يدفع ثمنه المواطن مع تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية.
ولفت إلى ترقب مستقبلي لمجاعة في عموم البلاد، مع انهيار الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعمل بشكل كامل، لأن ظروف الحرب تجعل السلطات مفقودة في كثير من المناطق.
وأوضح أن الشعب السوداني كان يتطلع للأفضل عندما قام بالثورة على حكم البشير، مبينا أن الثورة كانت متفائلة، لكنها اصطدمت بكيانات جاهزة سيطرت على المؤسسات بأجندات داخل الأحزاب السياسية التي قادت المرحلة الانتقالية وأقصت الشخصيات المهمة والعلماء والمفكرين على حساب المصالح الحزبية.
ويرى الصوارمي أن الأحزاب المدنية تسببت في تحويل الصراع مع العسكريين إلى صراع عسكري-عسكري، مشيرا إلى أن الصراع المدني العسكري كان يمكن حله بالجلوس على طاولة المفاوضات، وحتى مع فشله كانت ستظل الدولة قائمة.
وأضاف الصوارمي: "أضر شيء يمكن ان يحدث في دولة هو تكوين جماعات مسلحة خارج مظلة الدولة الأمنية، هذا أضر شيء على الإطلاق، أي دولة تسمح بكيان مسلح خارج القوات النظامية هي دولة قد جنت على نفسها، أي دولة تراها تفتت كما ترى في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا بسبب الكيانات المسلحة، وأحذر كل الدول العربية والعالم من هذا الأمر ـ فالدولة إذا أرادت أن تحافظ على سيادتها فيجب أن يكون لها قوات نظامية واحدة، وأن ينظروا إلينا فقد فشلنا فشلا ذريعا، بوجود قوات تقاتل بجانب الجيش".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضر13:46 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала