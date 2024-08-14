https://sarabic.ae/20240814/السودان-بين-مبادرات-وقف-الحرب-ومؤشرات-المجاعة-واستمرار-القتال-في-أنحاء-البلاد-1091736790.html

السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد

السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد

سبوتنيك عربي

الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2023 بداية الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع تحتَ قيادة محمد حمدان دقلو.. من طرفين في تحالف... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T13:27+0000

2024-08-14T13:27+0000

2024-08-14T13:27+0000

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السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد سبوتنيك عربي السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد

حرب ضروس، أدت إلى مقتل آلاف السودانيين، ونزوح ملايين، وانهيار البنية التحتية ونقص الغذاء.بلغت أعداد النازحين داخليا إلى ما يزيد عن 6 ملايين شخص، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين نازح مسجل سابقا نتيجة النزاعات والحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.تقارير الأمم المتحدة أفادت بأن نحو 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بينهم نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي.يأتي هذا في وقت فشلت فيه كل مراحل التفاوض آخرها رفض الجيش والحكومة إرسال فريق تفاوض إلى جنيف بعد دعوة الوسيط الأمريكي، إلا أن الدعم السريع أعلن مشاركته فيها.في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قال العميد الصوارمي خالد سعد رئيس تجمع كيان الوطن والناطق الرسمي السابق للجيش السوداني ، إن الوضع العسكري الداخلي في السودان يدفع ثمنه المواطن مع تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية.وأوضح أن الشعب السوداني كان يتطلع للأفضل عندما قام بالثورة على حكم البشير، مبينا أن الثورة كانت متفائلة، لكنها اصطدمت بكيانات جاهزة سيطرت على المؤسسات بأجندات داخل الأحزاب السياسية التي قادت المرحلة الانتقالية وأقصت الشخصيات المهمة والعلماء والمفكرين على حساب المصالح الحزبية.وأضاف الصوارمي: "أضر شيء يمكن ان يحدث في دولة هو تكوين جماعات مسلحة خارج مظلة الدولة الأمنية، هذا أضر شيء على الإطلاق، أي دولة تسمح بكيان مسلح خارج القوات النظامية هي دولة قد جنت على نفسها، أي دولة تراها تفتت كما ترى في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا بسبب الكيانات المسلحة، وأحذر كل الدول العربية والعالم من هذا الأمر ـ فالدولة إذا أرادت أن تحافظ على سيادتها فيجب أن يكون لها قوات نظامية واحدة، وأن ينظروا إلينا فقد فشلنا فشلا ذريعا، بوجود قوات تقاتل بجانب الجيش".

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لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, аудио