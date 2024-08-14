"بارو بانك" صينية بيد ترامب تثير الجدل... فيديو

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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
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183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240814/بارو-بانك-صينية-بيد-ترامب-تثير-الجدل-فيديو--1091732374.html
"بارو بانك" صينية بيد ترامب تثير الجدل... فيديو
"بارو بانك" صينية بيد ترامب تثير الجدل... فيديو
سبوتنيك عربي
أجرى دونالد ترامب المرشح الجمهوري الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، لقاءً عبر منصة "إكس" مع رجل الأعمال إيلون ماسك، ولاحظ المشاهدون أن ترامب... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T11:52+0000
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و كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين أن الشاحن المحمول الذي استخدمه ترامب خلال مقابلته مع رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع "إكس" إيلون ماسك، هو من نوع "أنكير ماغغو" (Anker MagGo) من إنتاج شركة "أنكير" الصينية للابتكارات.وتابع أكثر من مليون ونصف شخص محادثة بين ترامب وماسك عبر منصة إكس، وبدأت المقابلة بعد تأخير لأربعين دقيقة بسبب مشكلات فنية وصفها ماسك بأنها هجوم إلكتروني على المنصة. المقابلة التي استمرت نحو ساعتين.قد جمع الفيديو مليون مشاهدة على المواقع الصينية ولا يزال العدد في ازدياد.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

"بارو بانك" صينية بيد ترامب تثير الجدل... فيديو

11:52 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 12:11 GMT 14.08.2024)
© AP Photo / Rick Bowmerالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
تابعنا عبر
أجرى دونالد ترامب المرشح الجمهوري الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، لقاءً عبر منصة "إكس" مع رجل الأعمال إيلون ماسك، ولاحظ المشاهدون أن ترامب يستخدم شاحن من شركة صينية.
و كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين أن الشاحن المحمول الذي استخدمه ترامب خلال مقابلته مع رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع "إكس" إيلون ماسك، هو من نوع "أنكير ماغغو" (Anker MagGo) من إنتاج شركة "أنكير" الصينية للابتكارات.
وتابع أكثر من مليون ونصف شخص محادثة بين ترامب وماسك عبر منصة إكس، وبدأت المقابلة بعد تأخير لأربعين دقيقة بسبب مشكلات فنية وصفها ماسك بأنها هجوم إلكتروني على المنصة. المقابلة التي استمرت نحو ساعتين.
قد جمع الفيديو مليون مشاهدة على المواقع الصينية ولا يزال العدد في ازدياد.
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