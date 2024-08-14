"بارو بانك" صينية بيد ترامب تثير الجدل... فيديو
11:52 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 12:11 GMT 14.08.2024)
© AP Photo / Rick Bowmerالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / Rick Bowmer
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أجرى دونالد ترامب المرشح الجمهوري الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، لقاءً عبر منصة "إكس" مع رجل الأعمال إيلون ماسك، ولاحظ المشاهدون أن ترامب يستخدم شاحن من شركة صينية.
و كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين أن الشاحن المحمول الذي استخدمه ترامب خلال مقابلته مع رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع "إكس" إيلون ماسك، هو من نوع "أنكير ماغغو" (Anker MagGo) من إنتاج شركة "أنكير" الصينية للابتكارات.
وتابع أكثر من مليون ونصف شخص محادثة بين ترامب وماسك عبر منصة إكس، وبدأت المقابلة بعد تأخير لأربعين دقيقة بسبب مشكلات فنية وصفها ماسك بأنها هجوم إلكتروني على المنصة. المقابلة التي استمرت نحو ساعتين.
📹 ترامب يستخدم شاحن محمول صيني خلال مقابلة مع إيلون ماسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 14, 2024
كشف راود مواقع التواصل الاجتماعي في الصين أن الشاحن المحمول الذي استخدمه ترامب خلال مقابلته مع رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع "إكس" إيلون ماسك، هو من نوع "أنكير ماغغو" (Anker MagGo) من إنتاج شركة "أنكر" الصينية… pic.twitter.com/WW6Ip8G3oC
قد جمع الفيديو مليون مشاهدة على المواقع الصينية ولا يزال العدد في ازدياد.