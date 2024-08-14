https://sarabic.ae/20240814/بريللو-يعلن-انطلاق-الجلسات-الافتتاحية-لمفاوضات-جنيف-بشأن-الحرب-في-السودان-1091740935.html
بريللو يعلن انطلاق الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف بشأن الحرب في السودان
بريللو يعلن انطلاق الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف بشأن الحرب في السودان
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بريللو، اليوم الأربعاء، انطلاق الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف بشأن وقف الحرب في السودان. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T14:25+0000
2024-08-14T14:25+0000
2024-08-14T14:25+0000
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وأوضح بريللو عبر منصة "إكس" أن مفاوضات جنيف انطلقت بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم سويسرا، السعودية، مصر، الإمارات، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.وشدد بريللو على ضرورة ضمان التزام الأطراف المعنية بالاتفاقات الموقعة في جدة، وكذلك ضرورة تنفيذ هذه الالتزامات بشكل فعّال.يشار إلى أن هذه المباحثات في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، حيث تعد خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع المتدهورة في البلاد.وفي وقت سابق، أعلن محمد بشير أبو نمو، رئيس وفد حكومة السودان في الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة بمدينة جدة السعودية، فشل التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في المحادثات المقرر انطلاقها بجنيف.وقال محمد بشير أبو نمو، يوم الأحد الماضي، في منشور عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "أعلن، بصفتي رئيسا للوفـد الحكومي في الاجتماعات التشاورية مع الأمريكان في مدينة جدة السعودية، انتهاء المشاورات دون الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف، كتوصيـة للقيـادة، سـواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم أو ممثل للحكومة، حسـب قـرار الحكومة من الآن وصاعدا".واختتم نمو بيانه، قائلا إن "الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها، وهناك بالتأكيـد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هـذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق".وكانت تقارير سودانية، قد كشفت عن واشنطن تتمسك بالدعوة التي قدمتها لقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لمشاركة الجيش في مفاوضات جنيف، التي ستنعقد في 14 أغسطس/ آب الجاري، وليس من خلال وفد حكومي.وأفادت مصادر لصحيفة "السوداني"، بأن "الحكومة السودانية ترهن مُشاركتها في مفاوضات سويسرا عبر وفد حكومي، وليس عبر وفد الجيش كما تطلب واشنطن".وتابعت موضحة أن "أمريكا أسست مفاوضات سويسرا بناءا على منبري جدة (1 و2)، إذ تقوم على مباحثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين (الجيش السوداتي و"قوات الدعم السريع")، ووجوب تنفيذ الاتفاقيات العامة السابقة من قبل الطرفين، بينما ترى واشنطن أن مناقشة القضايا الأخرى والخطاب السياسي تعود لمنابر أخرى تشارك فيها الحكومة السودانية".وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أشفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
بريللو يعلن انطلاق الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف بشأن الحرب في السودان
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بريللو، اليوم الأربعاء، انطلاق الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف بشأن وقف الحرب في السودان.
وأوضح بريللو عبر منصة "إكس" أن مفاوضات جنيف انطلقت بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم سويسرا، السعودية، مصر، الإمارات، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وشدد بريللو على ضرورة ضمان التزام الأطراف المعنية بالاتفاقات الموقعة في جدة، وكذلك ضرورة تنفيذ هذه الالتزامات بشكل فعّال.
يشار إلى أن هذه المباحثات في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، حيث تعد خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع المتدهورة في البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن محمد بشير أبو نمو، رئيس وفد حكومة السودان
في الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة بمدينة جدة السعودية، فشل التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في المحادثات المقرر انطلاقها بجنيف.
وقال محمد بشير أبو نمو، يوم الأحد الماضي، في منشور عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "أعلن، بصفتي رئيسا للوفـد الحكومي في الاجتماعات التشاورية مع الأمريكان في مدينة جدة السعودية، انتهاء المشاورات دون الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف، كتوصيـة للقيـادة، سـواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم أو ممثل للحكومة، حسـب قـرار الحكومة من الآن وصاعدا".
واختتم نمو بيانه، قائلا إن "الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها، وهناك بالتأكيـد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هـذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق".
وكانت تقارير سودانية، قد كشفت عن واشنطن تتمسك بالدعوة التي قدمتها لقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لمشاركة الجيش في مفاوضات جنيف، التي ستنعقد في 14 أغسطس/ آب الجاري، وليس من خلال وفد حكومي.
وأفادت مصادر لصحيفة
"السوداني"، بأن "الحكومة السودانية ترهن مُشاركتها في مفاوضات سويسرا عبر وفد حكومي، وليس عبر وفد الجيش كما تطلب واشنطن".
وتابعت موضحة أن "أمريكا أسست مفاوضات سويسرا بناءا على منبري جدة (1 و2)، إذ تقوم على مباحثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين (الجيش السوداتي و"قوات الدعم السريع")، ووجوب تنفيذ الاتفاقيات العامة السابقة من قبل الطرفين، بينما ترى واشنطن أن مناقشة القضايا الأخرى والخطاب السياسي تعود لمنابر أخرى تشارك فيها الحكومة السودانية".
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أشفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.