https://sarabic.ae/20240814/شاهد-عبد-الحليم-حافظ-ونادية-لطفي-بعين-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1091721254.html
شاهد عبد الحليم حافظ ونادية لطفي بعين "الذكاء الاصطناعي"... فيديو
شاهد عبد الحليم حافظ ونادية لطفي بعين "الذكاء الاصطناعي"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإعادة تصور ملامح أساطير السينما والفن القديم عبد الحليم حافظ ونادية لطفي، باستخدام الذكاء الاصطناعي. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T09:06+0000
2024-08-14T09:06+0000
2024-08-14T09:06+0000
مجتمع
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وبواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، لجأ أحد المستخدمين من أجل إعادة إحياء أساطير السينما والفن القديم الراحلين نادية لطفي وعبد الحليم حافظ.تخيل المستخدم كيف سيبدو شكل عبد الحليم حافظ ونادية لطفي إذا عاشا في عصرنا عام 2024.وأطلت الفنانة نادية بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وعبد الحليم حافظ بإطلالة شبابية "كاجول".وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالفيديو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاهد عبد الحليم حافظ ونادية لطفي بعين "الذكاء الاصطناعي"... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإعادة تصور ملامح أساطير السينما والفن القديم عبد الحليم حافظ ونادية لطفي، باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، لجأ أحد المستخدمين من أجل إعادة إحياء أساطير السينما والفن القديم الراحلين نادية لطفي وعبد الحليم حافظ.
تخيل المستخدم كيف سيبدو شكل عبد الحليم حافظ ونادية لطفي إذا عاشا في عصرنا عام 2024.
وأطلت الفنانة نادية بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وعبد الحليم حافظ بإطلالة شبابية "كاجول".
وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالفيديو.