https://sarabic.ae/20240814/عالمة-روسية-تكشف-طريقة-استنادا-إليها-يمكن-إعادة-ملامح-جثة-بدقة-1091740167.html

عالمة روسية تكشف طريقة استنادا إليها يمكن إعادة ملامح جثة بدقة

عالمة روسية تكشف طريقة استنادا إليها يمكن إعادة ملامح جثة بدقة

سبوتنيك عربي

كشفت الدكتورة الروسية المختصة في العلوم التاريخية ومديرة مختبر إعادة البناء الأنثروبولوجي في معهد الإثنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيليزافيتا... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T15:22+0000

2024-08-14T15:22+0000

2024-08-14T15:22+0000

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وتحدثت الباحثة الروسية خلال المقابلة مع المجلة الدورية "روسيا العلمية" عن علم الأنثرولوجيا وتطبيقه وتاريخه في روسيا وكشفت عن طرق تطبيقية لهذا العلم الفريد. واضافت الباحثة الروسية: "تُرجمت الأعمال العلمية لغيراسيموف إلى لغات أجنبية وحصلت على الاعتراف العالمي. ومن السمات المهمة لهذه الطريقة أنه يكاد يكون من المستحيل إتقانها من الكتاب المدرسي".وحول الوقت الذي تتطلبه عملية الإعادة لملامح وجه جثة، قالت الدكتورة الروسية، إن الإعادة تقتضي وقتا طويلا. مثلا تستغرق إعادة ملامح وجه شخص واحد شهرا. فأما إعادة بناء الرسوم البيانية على شكل رسم مستو فهي تستغرق وقتًا أقل بكثير. وتابعت الباحثة: "غالبًا ما يلجأون إلينا من أجل خلق مظهر مدى الحياة يعتمد على جمجمة مجهولة الهوية. تم العثور على الكثير من هذه الجماجم المجهولة للأشخاص المفقودين. نقوم بإجراء إعادة بناء بيانية للوجه استنادًا إلى الجمجمة، ثم يعمل المحقق مع قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين ويقارن الصورة التي التقطناها مع الصور الموجودة لديه. تساعد عملية إعادة البناء الأنثروبولوجية على تضييق دائرة الأفراد الذين كان من الممكن أن يمتلكوا هذه الجمجمة بالذات. يتيح لنا عملنا تحديد جنس الشخص وعمره، وبعض الأمراض التي تؤثر على الجمجمة، وخصائص نظام الأسنان. لكن تحديد الهوية الحقيقي والكامل، بالطبع، يجب أن يعتمد على البيانات الجينية".

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