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الإنسان والثقافة
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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كواليس السينما
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خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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كيشيدا لن يترشح لولاية ثانية كزعيم الحزب الحاكم في اليابان
كيشيدا لن يترشح لولاية ثانية كزعيم الحزب الحاكم في اليابان
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة كيودو اليابانية، استناداً إلى مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن رئيس الوزراء الياباني الحالي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، فوميو كيشيدا، لن... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T03:05+0000
2024-08-14T03:05+0000
فوميو كيشيدا
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ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في سبتمبر المقبل لاختيار رئيس جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي يشغله حاليًا كيشيدا. يذكر أن شعبية كيشيدا شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سيكون الفائز في هذه الانتخابات هو رئيس الوزراء القادم لليابان.
https://sarabic.ae/20221205/6-فقط-من-اليابانيين-يعتقدون-بصلاحية-كيشيدا-لمنصب-رئيس-الوزراء-1070848833.html
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فوميو كيشيدا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
فوميو كيشيدا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن

كيشيدا لن يترشح لولاية ثانية كزعيم الحزب الحاكم في اليابان

03:05 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Willy Kurniawanرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Willy Kurniawan
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أفادت وكالة كيودو اليابانية، استناداً إلى مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن رئيس الوزراء الياباني الحالي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، فوميو كيشيدا، لن يترشح لولاية ثانية في الانتخابات القادمة لاختيار زعيم جديد للحزب.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في سبتمبر المقبل لاختيار رئيس جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي يشغله حاليًا كيشيدا.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
6 % فقط من اليابانيين يعتقدون بصلاحية كيشيدا لمنصب رئيس الوزراء
5 ديسمبر 2022, 07:09 GMT
يذكر أن شعبية كيشيدا شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سيكون الفائز في هذه الانتخابات هو رئيس الوزراء القادم لليابان.
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