https://sarabic.ae/20240814/كيشيدا-لن-يترشح-لولاية-ثانية-كزعيم-الحزب-الحاكم-في-اليابان-1091714065.html
كيشيدا لن يترشح لولاية ثانية كزعيم الحزب الحاكم في اليابان
كيشيدا لن يترشح لولاية ثانية كزعيم الحزب الحاكم في اليابان
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة كيودو اليابانية، استناداً إلى مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن رئيس الوزراء الياباني الحالي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، فوميو كيشيدا، لن... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T03:05+0000
2024-08-14T03:05+0000
2024-08-14T03:05+0000
فوميو كيشيدا
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ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في سبتمبر المقبل لاختيار رئيس جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي يشغله حاليًا كيشيدا. يذكر أن شعبية كيشيدا شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سيكون الفائز في هذه الانتخابات هو رئيس الوزراء القادم لليابان.
https://sarabic.ae/20221205/6-فقط-من-اليابانيين-يعتقدون-بصلاحية-كيشيدا-لمنصب-رئيس-الوزراء-1070848833.html
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فوميو كيشيدا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
فوميو كيشيدا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
كيشيدا لن يترشح لولاية ثانية كزعيم الحزب الحاكم في اليابان
أفادت وكالة كيودو اليابانية، استناداً إلى مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن رئيس الوزراء الياباني الحالي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، فوميو كيشيدا، لن يترشح لولاية ثانية في الانتخابات القادمة لاختيار زعيم جديد للحزب.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في سبتمبر المقبل لاختيار رئيس جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي يشغله حاليًا كيشيدا.
يذكر أن شعبية كيشيدا شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة
، حيث سيكون الفائز في هذه الانتخابات هو رئيس الوزراء القادم لليابان.