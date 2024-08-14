https://sarabic.ae/20240814/ماكرون-مقتل-طيارين-فرنسيين-بعد-اصطدام-طائرتين-مقاتلتين-من-طراز-رافال-شرقي-فرنسا-1091752943.html
ماكرون: مقتل طيارين فرنسيين بعد اصطدام طائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" شرقي فرنسا
ماكرون: مقتل طيارين فرنسيين بعد اصطدام طائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" شرقي فرنسا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن طيارين فرنسيين لقيا حتفهما بعد اصطدام طائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" في شرق فرنسا في وقت سابق من يوم الأربعاء. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T22:18+0000
2024-08-14T22:18+0000
2024-08-14T22:18+0000
إيمانويل ماكرون
رافال
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وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة القبطان سيباستيان مابير والملازم ماتيس لورينس في حادث تحطم أثناء رحلة تدريبية على طائرات رافال".وفي ذات السياق، صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الطائرتين تحطمتا في شرق فرنسا يوم الأربعاء، حيث تم العثور على أحد الطيارين على قيد الحياة بعد الحادث بفترة قصيرة، بينما كانت حالة الطيارين الآخرين لا تزال غير معروفة في ذلك الوقت.
https://sarabic.ae/20190212/رافال-مصر-داسو-1038991108.html
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إيمانويل ماكرون, رافال, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, رافال, أخبار فرنسا
ماكرون: مقتل طيارين فرنسيين بعد اصطدام طائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" شرقي فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن طيارين فرنسيين لقيا حتفهما بعد اصطدام طائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" في شرق فرنسا في وقت سابق من يوم الأربعاء.
وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة القبطان سيباستيان مابير والملازم ماتيس لورينس في حادث تحطم أثناء رحلة تدريبية على طائرات رافال".
12 فبراير 2019, 21:59 GMT
وفي ذات السياق، صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الطائرتين تحطمتا في شرق فرنسا
يوم الأربعاء، حيث تم العثور على أحد الطيارين على قيد الحياة بعد الحادث بفترة قصيرة، بينما كانت حالة الطيارين الآخرين لا تزال غير معروفة في ذلك الوقت.