هل يتحول جدري القردة إلى وباء عالمي جديد بعد التفشي المقلق في أفريقيا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240814/هل-يتحول-جدري-القردة-إلى-وباء-عالمي-جديد-بعد-التفشي-المقلق-بأفريقيا-1091731213.html
هل يتحول جدري القردة إلى وباء عالمي جديد بعد التفشي المقلق في أفريقيا؟
هل يتحول جدري القردة إلى وباء عالمي جديد بعد التفشي المقلق في أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
أثار إعلان الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي عن حالة طوارئ صحية ذات طابع قاري في تخوفات كبيرة حول الانتشار الملحوظ لمرض "جدري القردة" في عدد من الدول... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T11:37+0000
2024-08-14T11:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الكونغو
أفريقيا
جدري القردة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091731014_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_a3805f0e004adef33f270bd2bc37ef84.jpg
ومن أبرز المخاوف التي ارتبطت بانتشار المرض إمكانية تحوله إلى وباء عالمي واسع النطاق، حسب وسائل إعلام أمريكية، تناول طبيعة المرض وطريقة انتشاره وأسباب هذا الإعلان وما إذا كان يستدعي القلق بالفعل.ويعرف جدري القردة اختصارا بـ"إم بوكس" وهو مرض فيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن الفيروس الناقل له يتميز بقدرته على الانتشار المباشر بين البشر وأيضا عبر البيئة المحيطة، من خلال ملامسة الأسطح الملوثة أو الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة.ويوجد نوعان رئيسيان من الفيروسات الناقلة لهذا المرض هما "سلالة حوض الكونغو" و"سلالة غرب أفريقيا". على الرغم من أن كلا السلالتين قد تكون قاتلة، إلا أن السلالة الأولى الخاصة بـ"حوض الكونغو" هي الأكثر فتكا وفقا لتاريخ المرض.وفي العادة، تظهر أعراض كطفح جلدي يستمر من أسبوع إلى أربعة أسابيع، ويبدأ غالبا بالحمى والصداع وآلام العضلات، وقد يتطور إلى ظهور قروح على الوجه واليدين وباطن القدمين والمناطق التناسلية.وتكون مضاعفات المرض أكثر خطورة على النساء الحوامل والأطفال والأفراد، الذين يعانون من ضعف المناعة، وخاصة المصابين بفيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.ورغم أن معظم الحالات تتحسن بالأدوية المخصصة لهذا المرض، إلا أن بعضها قد يواجه مضاعفات خطيرة.ووفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، فإنه 34 دولة في القارة إما سجلت إصابات بجدري القردة أو تعتبر معرضة لخطر انتشاره.ومنذ يناير/ كانون الثاني 2022، تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة و1456 وفاة، مع زيادة بنسبة 160 في المئة في الإصابات لعام 2024 مقارنة بـ2023.وتشهد الكونغو الديمقراطية تفشيا حادا، حيث سجلت أكثر من 14 ألف حالة و511 وفاة هذا العام، وهو رقم يعادل إجمالي حالات العام الماضي.ويرجع تزايد انتشار المرض في الكونغو وأماكن أخرى إلى ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر فتكا وانتشارا، تم رصدها لأول مرة في سبتمبر 2023، وهي سلالة تنتقل بشكل رئيسي عبر الاتصال الجنسي أو ملامسة أسطح ملوثة.وقد أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض حالة الطوارئ الصحية بسبب الزيادة الكبيرة في الإصابات، وجاء هذا الإعلان كدعوة للتحرك بشكل استباقي لمكافحة المرض.ويعقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اجتماعاً مع الخبراء لتحديد مستوى التأهب اللازم، حيث تواجه جهود مكافحة المرض تحديات كبيرة، من بينها نقص اللقاحات والعلاجات.وبينما تطلب مراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا 10 ملايين جرعة لقاح، فإن المتاح حاليا لا يتجاوز 200 ألف جرعة، ومن المرجح أن تتأخر حملات التطعيم في الكونغو حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل الصعوبات المتعلقة بالتمويل وإمداد اللقاحات.
https://sarabic.ae/20230511/منظمة-الصحة-مرض-جدري-القردة-لم-يعد-يمثل-حالة-طوارئ-عالمية-1076925002.html
https://sarabic.ae/20230109/نيوزيلندا-تستعد-لتحصين-السكان-ضد-جدري-القردة-بلقاح-غير-معتمد-1072082923.html
https://sarabic.ae/20220825/أول-مريض-في-العالم-يصاب-بالإيدز-وكورونا-وجدري-القردة-في-وقت-واحد-1066846776.html
الكونغو
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091731014_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_fabf5592685df1e1270f1a35b4f21c28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, أفريقيا, جدري القردة
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, أفريقيا, جدري القردة

هل يتحول جدري القردة إلى وباء عالمي جديد بعد التفشي المقلق في أفريقيا؟

11:37 GMT 14.08.2024
© AP Photoلقاحات جدري القردة
لقاحات جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أثار إعلان الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي عن حالة طوارئ صحية ذات طابع قاري في تخوفات كبيرة حول الانتشار الملحوظ لمرض "جدري القردة" في عدد من الدول الأفريقية.
ومن أبرز المخاوف التي ارتبطت بانتشار المرض إمكانية تحوله إلى وباء عالمي واسع النطاق، حسب وسائل إعلام أمريكية، تناول طبيعة المرض وطريقة انتشاره وأسباب هذا الإعلان وما إذا كان يستدعي القلق بالفعل.
ويعرف جدري القردة اختصارا بـ"إم بوكس" وهو مرض فيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن الفيروس الناقل له يتميز بقدرته على الانتشار المباشر بين البشر وأيضا عبر البيئة المحيطة، من خلال ملامسة الأسطح الملوثة أو الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
منظمة الصحة: مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية
11 مايو 2023, 15:38 GMT
ويوجد نوعان رئيسيان من الفيروسات الناقلة لهذا المرض هما "سلالة حوض الكونغو" و"سلالة غرب أفريقيا". على الرغم من أن كلا السلالتين قد تكون قاتلة، إلا أن السلالة الأولى الخاصة بـ"حوض الكونغو" هي الأكثر فتكا وفقا لتاريخ المرض.
وفي العادة، تظهر أعراض كطفح جلدي يستمر من أسبوع إلى أربعة أسابيع، ويبدأ غالبا بالحمى والصداع وآلام العضلات، وقد يتطور إلى ظهور قروح على الوجه واليدين وباطن القدمين والمناطق التناسلية.
وتكون مضاعفات المرض أكثر خطورة على النساء الحوامل والأطفال والأفراد، الذين يعانون من ضعف المناعة، وخاصة المصابين بفيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.
ورغم أن معظم الحالات تتحسن بالأدوية المخصصة لهذا المرض، إلا أن بعضها قد يواجه مضاعفات خطيرة.
ووفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، فإنه 34 دولة في القارة إما سجلت إصابات بجدري القردة أو تعتبر معرضة لخطر انتشاره.
مريض مصاب بفيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
نيوزيلندا تستعد لتحصين السكان ضد جدري القردة بلقاح غير معتمد
9 يناير 2023, 12:44 GMT
ومنذ يناير/ كانون الثاني 2022، تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة و1456 وفاة، مع زيادة بنسبة 160 في المئة في الإصابات لعام 2024 مقارنة بـ2023.
وتشهد الكونغو الديمقراطية تفشيا حادا، حيث سجلت أكثر من 14 ألف حالة و511 وفاة هذا العام، وهو رقم يعادل إجمالي حالات العام الماضي.
ويرجع تزايد انتشار المرض في الكونغو وأماكن أخرى إلى ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر فتكا وانتشارا، تم رصدها لأول مرة في سبتمبر 2023، وهي سلالة تنتقل بشكل رئيسي عبر الاتصال الجنسي أو ملامسة أسطح ملوثة.
ساق شخص مريض يتم معالجته عن طريق التدليك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
مجتمع
أول مريض في العالم يصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد
25 أغسطس 2022, 15:35 GMT
وقد أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض حالة الطوارئ الصحية بسبب الزيادة الكبيرة في الإصابات، وجاء هذا الإعلان كدعوة للتحرك بشكل استباقي لمكافحة المرض.
ويعقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اجتماعاً مع الخبراء لتحديد مستوى التأهب اللازم، حيث تواجه جهود مكافحة المرض تحديات كبيرة، من بينها نقص اللقاحات والعلاجات.
وبينما تطلب مراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا 10 ملايين جرعة لقاح، فإن المتاح حاليا لا يتجاوز 200 ألف جرعة، ومن المرجح أن تتأخر حملات التطعيم في الكونغو حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل الصعوبات المتعلقة بالتمويل وإمداد اللقاحات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية12:47 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала