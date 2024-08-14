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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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كواليس السينما
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مرايا العلوم
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سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240814/وزيرة-الخارجية-الإسرائيلية-السابقة-نتنياهو-غير-قادر-على-تحقيق-النصر-العسكري-والسياسي-أمام-حماس-1091741098.html
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام "حماس"
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام "حماس"
سبوتنيك عربي
صرحت تسيفي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام حركة... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T14:29+0000
2024-08-14T14:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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بنيامين نتنياهو
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الأخبار
حركة حماس
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العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن ليفني، أن نتنياهو دائما ما يختار "حماس"، سواء في الوقت الراهن أو في الماضي، بسبب احتياجاته السياسية، وهو في حالة استسلام تام للحركة.وأشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة إلى أن نتنياهو في حالة استسلام تام لحركة حماس، مضيفة أن "هناك عناصر تحلم بالاستيطان مرة أخرى في غزة، كما أنها تتخلى عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".وفي الثاني عشر من شهر مايو/أيار الماضي، صرحت تسيبي ليفني بأن "الجنود الإسرائيليين يقاتلون وحكومة بنيامين نتنياهو تهرب"، موضحة أنه "رغم مرور 219 يوما، آنذاك، على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يحدث أي شيء".وأشارت ليفني إلى أنه "في اليوم الثامن من الحرب، التي بدأت في السابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، أجرت اتصالا هاتفيا بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للمناقشة واتخاذ القرار بشأن اليوم التالي للحرب"، بدعوى أن هذا الأمر منوط به أو من واجبه.ولفتت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة إلى أن هناك "فجوة كبيرة بين الشجاعة التي أظهرها الجنود الإسرائيليون في ساحة القتال وحالة الإخفاق السياسي للحكومة".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع. وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240512/تسيبي-ليفني-الجنود-يقاتلون-في-غزة-وحكومة-نتنياهو-تهرب-1088758791.html
https://sarabic.ae/20240814/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-نحن-على-وشك-كارثة-اقتصادية-1091729925.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام "حماس"

14:29 GMT 14.08.2024
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورليفني تسيبي
ليفني تسيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . Vladimir Rodionov
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تابعنا عبر
صرحت تسيفي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام حركة "حماس".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن ليفني، أن نتنياهو دائما ما يختار "حماس"، سواء في الوقت الراهن أو في الماضي، بسبب احتياجاته السياسية، وهو في حالة استسلام تام للحركة.
وأشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة إلى أن نتنياهو في حالة استسلام تام لحركة حماس، مضيفة أن "هناك عناصر تحلم بالاستيطان مرة أخرى في غزة، كما أنها تتخلى عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".
تسيبي ليفني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: الجنود يقاتلون في غزة وحكومة نتنياهو تهرب
12 مايو, 10:35 GMT
وفي الثاني عشر من شهر مايو/أيار الماضي، صرحت تسيبي ليفني بأن "الجنود الإسرائيليين يقاتلون وحكومة بنيامين نتنياهو تهرب"، موضحة أنه "رغم مرور 219 يوما، آنذاك، على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يحدث أي شيء".
وأشارت ليفني إلى أنه "في اليوم الثامن من الحرب، التي بدأت في السابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، أجرت اتصالا هاتفيا بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للمناقشة واتخاذ القرار بشأن اليوم التالي للحرب"، بدعوى أن هذا الأمر منوط به أو من واجبه.
ولفتت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة إلى أن هناك "فجوة كبيرة بين الشجاعة التي أظهرها الجنود الإسرائيليون في ساحة القتال وحالة الإخفاق السياسي للحكومة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نحن على وشك "كارثة اقتصادية"
11:07 GMT
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.
وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع. وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضر13:46 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
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