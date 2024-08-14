تسريحات ساحرة ضمن معرض "تصفيف الشعر" في نوفوسيبيرسك

عارضة أزياء خلال عرض "تصفيف الشعر" مع تسريحة "كسارة البندق" لألينا زافيالوفا، المستوحاة من الباليه الروسي لبيوتر تشايكوفسكي، في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
عارضة أزياء خلال عرض "تصفيف الشعر" مع تسريحة "كسارة البندق" لألينا زافيالوفا، المستوحاة من الباليه الروسي لبيوتر تشايكوفسكي، في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لعارضة تستعد للأداء ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لعارضة تستعد للأداء ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
عارضة أزياء تقدم عرضا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
عارضة أزياء تقدم عرضا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة تظهر استعداد أحد عارضات الأزياء مع قصة شعر ساحرة لتقديم عرض ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة تظهر استعداد أحد عارضات الأزياء مع قصة شعر ساحرة لتقديم عرض ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لعارضات أزياء يستعرضن أحدث تسريحات الشعر الحديثة ضمن فعالية "تصفيف الشعر" مع تسريحة "كسارة البندق" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لعارضات أزياء يستعرضن أحدث تسريحات الشعر الحديثة ضمن فعالية "تصفيف الشعر" مع تسريحة "كسارة البندق" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة تظهر تسريحة ملفتة للشعر الطويل لأحد عارضات الأزياء قبل خروجها إلى العرض ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة تظهر تسريحة ملفتة للشعر الطويل لأحد عارضات الأزياء قبل خروجها إلى العرض ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
عارضة أزياء تقدم عرضًا ملفتا مع تسريحة ساحرة ضمن فعالية "تصفيف الشعر" مع في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
عارضة أزياء تقدم عرضًا ملفتا مع تسريحة ساحرة ضمن فعالية "تصفيف الشعر" مع في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة تظهر إحدى عارضات الأزياء بالزي الأسود أثناء تقديمها عرضًا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة تظهر إحدى عارضات الأزياء بالزي الأسود أثناء تقديمها عرضًا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.