تسريحات ساحرة ضمن معرض "تصفيف الشعر" في نوفوسيبيرسك

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عارضة أزياء خلال عرض "تصفيف الشعر" مع تسريحة "كسارة البندق" لألينا زافيالوفا، المستوحاة من الباليه الروسي لبيوتر تشايكوفسكي، في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.