https://sarabic.ae/20240814/50-عاما-على-أكبر-فضيحة-سياسية-في-الولايات-المتحدة-1091721958.html
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
2024-08-14T09:14+0000
2024-08-14T09:14+0000
2024-08-14T09:14+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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هذا العام، يمكننا أيضًا أن نتحدث عن "بايدن غيت". وقال الجندي الأمريكي دونالد فاندرغريف في حديث لـ"سبوتنيك" إن "إخفاء عجز بايدن عن قيادة البلاد لمدة أربع سنوات فضيحة أخطر من فضيحة ووترغيت".يستذكر هذا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تسلسل أحداث "فضيحة ووترغيت".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
قبل خمسين عاما، استقال الرئيس ريتشارد نيكسون بسبب التجسس السياسي. منذ ذلك الحين، حلت قضية "إيران غيت" و"مونيكا غيت" وغيرها من الأمور المحرجة في البيت الأبيض.
هذا العام، يمكننا أيضًا أن نتحدث عن "بايدن غيت". وقال الجندي الأمريكي دونالد فاندرغريف في حديث لـ"سبوتنيك" إن "إخفاء عجز بايدن عن قيادة البلاد لمدة أربع سنوات فضيحة أخطر من فضيحة ووترغيت".
يستذكر هذا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تسلسل أحداث "فضيحة ووترغيت".