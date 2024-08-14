50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240814/50-عاما-على-أكبر-فضيحة-سياسية-في-الولايات-المتحدة-1091721958.html
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
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الولايات المتحدة الأمريكية
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هذا العام، يمكننا أيضًا أن نتحدث عن "بايدن غيت". وقال الجندي الأمريكي دونالد فاندرغريف في حديث لـ"سبوتنيك" إن "إخفاء عجز بايدن عن قيادة البلاد لمدة أربع سنوات فضيحة أخطر من فضيحة ووترغيت".يستذكر هذا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تسلسل أحداث "فضيحة ووترغيت".
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50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة
50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة

50 عاما على أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة

09:14 GMT 14.08.2024
تابعنا عبر
قبل خمسين عاما، استقال الرئيس ريتشارد نيكسون بسبب التجسس السياسي. منذ ذلك الحين، حلت قضية "إيران غيت" و"مونيكا غيت" وغيرها من الأمور المحرجة في البيت الأبيض.
هذا العام، يمكننا أيضًا أن نتحدث عن "بايدن غيت". وقال الجندي الأمريكي دونالد فاندرغريف في حديث لـ"سبوتنيك" إن "إخفاء عجز بايدن عن قيادة البلاد لمدة أربع سنوات فضيحة أخطر من فضيحة ووترغيت".
يستذكر هذا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تسلسل أحداث "فضيحة ووترغيت".
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMT
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