https://sarabic.ae/20240815/إطلاق-صاروخ-سويوز-21-أي-إلى-الفضاء-فيديو-1091755774.html
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أي" الروسي إلى الفضاء... فيديو
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أي" الروسي إلى الفضاء... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الخميس، عن نجاح إطلاق صاروخ النقل الفضائي "سويوز-2.1 أي" إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن "بروغريس إم إس-28" من... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T06:19+0000
2024-08-15T06:19+0000
2024-08-15T06:19+0000
روسيا
العالم
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ومن المتوقع أن يتم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق.ستطير المركبة الفضائية وفقًا للجدول الزمني التقليدي لمدة يومين وستلتحم بوحدة "زفيزدا" في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، في الساعة 8.56 بتوقيت موسكو، في الـ17 من أغسطس/ آب الجاري.من المتوقع أن تكون مدة رحلة "بروغريس إم إس-28" 179 يومًا، وستسلم المركبة أكثر من 2.6 طن من المواد المتنوعة إلى المحطة، بما في ذلك 1.2 طن من المواد الجافة لأنظمة المحطة وطاقم محطة الفضاء الدولية ومعدات خاصة بتجارب التعقيم والتحلل البيولوجي، والتجارب الافتراضية وتجارب التحمل.وبالإضافة إلى ذلك، تحمل المركبة 950 كلغم من الوقود للمحطة و420 كلغم ماء و50 كلغم نتروجين، لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أي" الروسي إلى الفضاء... فيديو
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الخميس، عن نجاح إطلاق صاروخ النقل الفضائي "سويوز-2.1 أي" إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن "بروغريس إم إس-28" من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
ومن المتوقع أن يتم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق.
ستطير المركبة الفضائية وفقًا للجدول الزمني التقليدي لمدة يومين وستلتحم بوحدة "زفيزدا" في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، في الساعة 8.56 بتوقيت موسكو، في الـ17 من أغسطس/ آب الجاري.
من المتوقع أن تكون مدة رحلة "بروغريس إم إس-28" 179 يومًا، وستسلم المركبة أكثر من 2.6 طن من المواد المتنوعة إلى المحطة، بما في ذلك 1.2 طن من المواد الجافة لأنظمة المحطة وطاقم محطة الفضاء الدولية ومعدات خاصة بتجارب التعقيم والتحلل البيولوجي، والتجارب الافتراضية وتجارب التحمل.
وبالإضافة إلى ذلك، تحمل المركبة 950 كلغم من الوقود للمحطة و420 كلغم ماء و50 كلغم نتروجين، لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.