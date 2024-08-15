https://sarabic.ae/20240815/الخارجية-الإيرانية-إسرائيل-ترتكب-جرائم-ضد-الإنسانية-بدعم-من-أمريكا-1091759972.html

الخارجية الإيرانية: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بدعم من أمريكا

الخارجية الإيرانية: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بدعم من أمريكا

سبوتنيك عربي

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية الحالية، بـ"الحكومة الإرهابية العنصرية، التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T08:56+0000

2024-08-15T08:56+0000

2024-08-15T08:56+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "الحكومة الإسرائيلية، تواصل الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بدعم كامل من الغرب خاصة الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنها "ليست فضيحة دائمة للإدارة الأمريكية فحسب، بل مسؤولية دولية قابلة للملاحقة القانونية".ولفت إلى أن أمريكا تنعت الفصائل الفلسطينية بـ"الإرهابيين"، وتقول إنها "ملتزمة بالدفاع عن كيان الاحتلال"، مؤكدا أنها "بهذا المنطق الزائف تدعم إبادة الفلسطينيين ماليا وعسكريا وسياسيا".وأكد كنعاني أن "الكيان الصهيوني قتل خلال 10 أشهر، 40 ألف إنسان ومواطن فلسطيني بريء، بمن فيهم نحو 15 ألف طفل في قطاع غزة، وأصاب أكثر من 100 ألف شخص، وبقي الآلاف من الأشخاص مدفونين تحت الأنقاض".وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20240814/وكالة-لا-يمكن-تأكيد-الإدعاء-بأن-إيران-لن-ترد-على-إسرائيل-حال-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091715634.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم