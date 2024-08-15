https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-انتشار-الإيدز-بين-زائري-الأربعينية-1091768862.html

الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن "انتشار الإيدز" بين زائري "الأربعينية"

الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن "انتشار الإيدز" بين زائري "الأربعينية"

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانا، اليوم الخميس، في أعقاب تداول أنباء تتحدث عن "وجود أشخاص يريدون نشر فيروس الإيدز بين زائري الأربعينية". 15.08.2024, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن الوزارة بيانا، قالت فيه إنه "تصدر هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول وجود أشخاص سيتواجدون خلال هذه الفترة في المناطق وعلى امتداد الطرق المؤدية لكربلاء المقدسة يدعون انتماءهم لكلية الطب وهم مكلفون لتقديم الخدمات الطبية بالمجان من خلال قياس نسبة السكر بأجهزة غايتها نشر فايروس الإيدز بين الزائرين، وكذلك انتشار مندوبين لقياس صلاحية المياه بحجة شركات فلاتر لتحلية مياه الشرب".وتابع بيان الداخلية العراقية، قائلا إنه "بعد التحري والبحث، تأكد عدم صحة هذه المعلومات الواردة في المنشور"، كما دعت إلى "أخذ الحيطة والحذر في عملية نقل وأخذ المعلومات ومن مصادرها الرسمية وعدم تصديق الشائعات".وكان محافظ كربلاء العراقية، نصيف الخطابي، قد أعلن الأسبوع الماضي، استكمال جميع التحضيرات للزيارة الأربعينية، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الخطابي، قوله إن "استكمال الاستعدادات جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعتبتين المقدستين وباقي مؤسسات الدولة".وأوضح الخطابي، خلال المؤتمر السنوي الثالث للإعلان عن انطلاق التغطية الشاملة لزيارة الأربعينية، أن "أجواء الزيارة الأربعينية تحظى باهتمام كبير على مستوى المراجع والعلماء والدولة".وأشاد محافظ كربلاء "بالمواكب والهيئات الحسينية وكل محبي آل بيت النبوة في كل المناطق التي يمر بها الزوار وصولاً إلى كربلاء المقدسة"، لافتًا إلى "القضية الإعلامية الكبرى وأهمية ذلك المنبر أمام الطغاة ليبيّن بشكل واضح القضية الحسينية ويرسم صورة للتضحية في عاشوراء".وشدد الخطابي على مواصلة محافظة كربلاء تقديم المستلزمات كافة للوصول إلى المعلومة وتقديم الدعم الخدمي لكل المؤسسات العاملة من أجل إنجاح الزيارة الأربعينية.وفي وقت سابق، رجّح محللون أن "الزيارة الأربعينية والتي ستستمر، حتى 25 أغسطس/ آب الجاري، قد تؤخر الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في مقر إقامته في العاصمة طهران، حيث أن إيران وجميع دول محور المقاومة لا تريد أن تتم الزيارة الأربعينية، في أجواء مرتبكة قد تثير مخاوف الزائرين".

https://sarabic.ae/20230905/رئيس-الوزراء-العراقي-يصل-إلى-كربلاء-لمتابعة-زيارة-الأربعينية-1080742413.html

https://sarabic.ae/20240812/بعد-تأخر-الرد-الإيراني-على-اغتيال-هنية-هل-ترضخ-أمريكا-لتحذيرات-الفصائل-العراقية؟-1091664460.html

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