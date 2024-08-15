https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-الليبية-تعلن-حالة-الطوارئ-لمواجهة-السيول-والفيضانات-في-مدينة-غات-1091795193.html
الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات
الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T23:33+0000
2024-08-15T23:33+0000
2024-08-15T23:33+0000
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بنغازي ــ سبوتنيك. وقالت الداخلية الليبية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إنه "في ظل الظروف الجوية القاسية في مدينة غات والمناطق المجاورة لها، أمر وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة بتوجيه جميع آليات الدفع الرباعي التابعة للأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وكذلك فروع الإدارة العامة للدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، نحو مدينة غات، وتحديدًا منطقة تهالة".وأكدت الوزارة أن "هذه التعليمات جاءت في إطار الاستجابة السريعة لتقديم الدعم والمساعدة الضرورية في عمليات الإنقاذ، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة".وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، مع الحاجة الماسة إلى جهود إنقاذ وإغاثة عاجلة للمناطق المتضررة.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20231001/ليبيا-إعلان-الطوارئ-تحسبا-من-سيول-جديدة-والحكومتان-تعلنان-بدء-الدعم-النفسي-1081561771.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات
أعلنت وزارة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى توجيه آليات الدفع الرباعي نحو المدينة لتقديم الدعم الضروري.
بنغازي ــ سبوتنيك
. وقالت الداخلية الليبية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إنه "في ظل الظروف الجوية القاسية في مدينة غات والمناطق المجاورة لها، أمر وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة بتوجيه جميع آليات الدفع الرباعي التابعة للأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وكذلك فروع الإدارة العامة للدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، نحو مدينة غات، وتحديدًا منطقة تهالة".
وأكدت الوزارة أن "هذه التعليمات جاءت في إطار الاستجابة السريعة لتقديم الدعم والمساعدة الضرورية في عمليات الإنقاذ، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة".
وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، مع الحاجة الماسة إلى جهود إنقاذ وإغاثة عاجلة للمناطق المتضررة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ
، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.
وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.