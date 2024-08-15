الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات

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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
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بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-الليبية-تعلن-حالة-الطوارئ-لمواجهة-السيول-والفيضانات-في-مدينة-غات-1091795193.html
الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات
الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T23:33+0000
2024-08-15T23:33+0000
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بنغازي ــ سبوتنيك. وقالت الداخلية الليبية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إنه "في ظل الظروف الجوية القاسية في مدينة غات والمناطق المجاورة لها، أمر وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة بتوجيه جميع آليات الدفع الرباعي التابعة للأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وكذلك فروع الإدارة العامة للدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، نحو مدينة غات، وتحديدًا منطقة تهالة".وأكدت الوزارة أن "هذه التعليمات جاءت في إطار الاستجابة السريعة لتقديم الدعم والمساعدة الضرورية في عمليات الإنقاذ، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة".وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، مع الحاجة الماسة إلى جهود إنقاذ وإغاثة عاجلة للمناطق المتضررة.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20231001/ليبيا-إعلان-الطوارئ-تحسبا-من-سيول-جديدة-والحكومتان-تعلنان-بدء-الدعم-النفسي-1081561771.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات

23:33 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiaالسيول تهدد منازل المزارعين ومحاصيلهم شرقي سوريا.. وتجرف السواتر الحدودية مع العراق
السيول تهدد منازل المزارعين ومحاصيلهم شرقي سوريا.. وتجرف السواتر الحدودية مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبر
أعلنت وزارة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى توجيه آليات الدفع الرباعي نحو المدينة لتقديم الدعم الضروري.
بنغازي ــ سبوتنيك. وقالت الداخلية الليبية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إنه "في ظل الظروف الجوية القاسية في مدينة غات والمناطق المجاورة لها، أمر وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة بتوجيه جميع آليات الدفع الرباعي التابعة للأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وكذلك فروع الإدارة العامة للدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، نحو مدينة غات، وتحديدًا منطقة تهالة".
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
ليبيا.. إعلان الطوارئ تحسبا من سيول جديدة والحكومتان تعلنان بدء "الدعم النفسي"
1 أكتوبر 2023, 10:57 GMT
وأكدت الوزارة أن "هذه التعليمات جاءت في إطار الاستجابة السريعة لتقديم الدعم والمساعدة الضرورية في عمليات الإنقاذ، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة".
وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، مع الحاجة الماسة إلى جهود إنقاذ وإغاثة عاجلة للمناطق المتضررة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.
وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
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