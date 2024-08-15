https://sarabic.ae/20240815/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-موسكو-سترد-على-مبادرات-الإنتاج-المشترك-للصواريخ-متوسطة-المدى-1091753316.html

السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو سترد على مبادرات الإنتاج المشترك للصواريخ متوسطة المدى

السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو سترد على مبادرات الإنتاج المشترك للصواريخ متوسطة المدى

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن المبادرات التي تقوم بها الدول الغربية لإنتاج صواريخ متوسطة المدى بشكل مشترك تعتبر خطيرة للغاية،... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T01:13+0000

2024-08-15T01:13+0000

2024-08-15T01:13+0000

بريطانيا

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال كيلين في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن مثل هذه المبادرات خطيرة للغاية، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الصواريخ الأوروبية، بعد تطويرها، ستحل محل الصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى، التي تخطط الولايات المتحدة لنشرها على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026."وأضاف: "بالطبع، نحن سنضطر إلى الرد من خلال اتخاذ التدابير التعويضية بالطريقة الأكثر قبولاً بالنسبة لنا". وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة بالفعل في أوروبا.وتعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا، ابتداء من عام 2026، وفقاً لبيان أمريكي ألماني مشترك تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن روسيا من حقها البدء في تطوير وإنتاج أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وتصريحاتها بأنها بدأت في إنتاج مثل هذه الأسلحة.وأعلنت واشنطن مطلع عام 2019، انسحابا أحاديا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. تم إنهاء الاتفاقية في 2 أغسطس/ آب من ذات العام.

https://sarabic.ae/20240711/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-خطط-أمريكا-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-ألمانيا-تشكل-تهديدا-للأمن-الدولي--1090681741.html

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