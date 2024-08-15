السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو سترد على مبادرات الإنتاج المشترك للصواريخ متوسطة المدى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240815/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-موسكو-سترد-على-مبادرات-الإنتاج-المشترك-للصواريخ-متوسطة-المدى-1091753316.html
السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو سترد على مبادرات الإنتاج المشترك للصواريخ متوسطة المدى
السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو سترد على مبادرات الإنتاج المشترك للصواريخ متوسطة المدى
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن المبادرات التي تقوم بها الدول الغربية لإنتاج صواريخ متوسطة المدى بشكل مشترك تعتبر خطيرة للغاية،... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T01:13+0000
2024-08-15T01:13+0000
بريطانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104348/72/1043487261_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_f21023f21b804fc7d2a165d8a3d89b0d.jpg
وقال كيلين في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن مثل هذه المبادرات خطيرة للغاية، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الصواريخ الأوروبية، بعد تطويرها، ستحل محل الصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى، التي تخطط الولايات المتحدة لنشرها على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026."وأضاف: "بالطبع، نحن سنضطر إلى الرد من خلال اتخاذ التدابير التعويضية بالطريقة الأكثر قبولاً بالنسبة لنا". وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة بالفعل في أوروبا.وتعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا، ابتداء من عام 2026، وفقاً لبيان أمريكي ألماني مشترك تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن روسيا من حقها البدء في تطوير وإنتاج أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وتصريحاتها بأنها بدأت في إنتاج مثل هذه الأسلحة.وأعلنت واشنطن مطلع عام 2019، انسحابا أحاديا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. تم إنهاء الاتفاقية في 2 أغسطس/ آب من ذات العام.
https://sarabic.ae/20240711/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-خطط-أمريكا-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-ألمانيا-تشكل-تهديدا-للأمن-الدولي--1090681741.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104348/72/1043487261_26:0:1174:861_1920x0_80_0_0_f4b145ed5bddddf31fe838cfe491aabe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو سترد على مبادرات الإنتاج المشترك للصواريخ متوسطة المدى

01:13 GMT 15.08.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن المبادرات التي تقوم بها الدول الغربية لإنتاج صواريخ متوسطة المدى بشكل مشترك تعتبر خطيرة للغاية، مشيرًا إلى أن روسيا ستضطر إلى الرد عليها بشكل مناسب.
وقال كيلين في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن مثل هذه المبادرات خطيرة للغاية، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الصواريخ الأوروبية، بعد تطويرها، ستحل محل الصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى، التي تخطط الولايات المتحدة لنشرها على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026."
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا تشكل تهديدا للأمن الدولي
11 يوليو, 04:53 GMT
وأضاف: "بالطبع، نحن سنضطر إلى الرد من خلال اتخاذ التدابير التعويضية بالطريقة الأكثر قبولاً بالنسبة لنا".
وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة بالفعل في أوروبا.
وتعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا، ابتداء من عام 2026، وفقاً لبيان أمريكي ألماني مشترك تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن روسيا من حقها البدء في تطوير وإنتاج أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وتصريحاتها بأنها بدأت في إنتاج مثل هذه الأسلحة.
وأعلنت واشنطن مطلع عام 2019، انسحابا أحاديا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. تم إنهاء الاتفاقية في 2 أغسطس/ آب من ذات العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضرأمس, 21:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضرأمس, 13:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала