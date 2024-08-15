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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
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183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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ترامب يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع نتنياهو
ترامب يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T04:34+0000
2024-08-15T04:34+0000
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وقالت إحدى تلك الوسائل: "تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء (أمس)، وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار".وقال أحد المصادر لموقع "أكسيوس": "دعوة ترامب كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة"، وأضاف أن "المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف".ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "أكد عبد العاطي، خلال الاتصال مع بلينكن، على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240814/نتنياهو-يوافق-على-إرسال-وفد-لإدارة-المفاوضات-في-قطر-ويحدد-أعضاءه-1091743750.html
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إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

ترامب يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع نتنياهو

04:34 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Kobi Gideonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Kobi Gideon
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أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة ملف إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت إحدى تلك الوسائل: "تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء (أمس)، وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار".
وقال أحد المصادر لموقع "أكسيوس": "دعوة ترامب كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة"، وأضاف أن "المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف".
ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
نتنياهو يوافق على إرسال وفد لإدارة المفاوضات في قطر ويحدد أعضاءه
أمس, 16:17 GMT
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "أكد عبد العاطي، خلال الاتصال مع بلينكن، على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.
وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.
وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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