https://sarabic.ae/20240815/ترامب-يناقش-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-نتنياهو-1091754133.html
ترامب يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع نتنياهو
ترامب يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T04:34+0000
2024-08-15T04:34+0000
2024-08-15T04:34+0000
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وقالت إحدى تلك الوسائل: "تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء (أمس)، وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار".وقال أحد المصادر لموقع "أكسيوس": "دعوة ترامب كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة"، وأضاف أن "المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف".ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "أكد عبد العاطي، خلال الاتصال مع بلينكن، على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240814/نتنياهو-يوافق-على-إرسال-وفد-لإدارة-المفاوضات-في-قطر-ويحدد-أعضاءه-1091743750.html
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إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
ترامب يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع نتنياهو
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة ملف إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت إحدى تلك الوسائل: "تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء (أمس)، وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار".
وقال أحد المصادر لموقع "أكسيوس": "دعوة ترامب كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة"، وأضاف أن "المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف".
ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "أكد عبد العاطي، خلال الاتصال مع بلينكن، على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، واحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.
وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.
وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.