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عرب بوينت بودكاست
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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": توقفت الأمطار بعد أن تسببت بانهيار أكثر من 40 منزل في مدينة الكفرة
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": توقفت الأمطار بعد أن تسببت بانهيار أكثر من 40 منزل في مدينة الكفرة
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية، إبراهيم بالحسن، اليوم الخميس، أن الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة، تسببت في خروج مستشفى الكفرة... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T17:41+0000
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وأضاف بالحسن في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "مستشفى المدينة عاد للعمل، اليوم الخميس، بعد تم أن تم إجلاء كل المرضى ونزلاء المستشفى".وأوضح المسؤول الليبي أن "المساعدات الإنسانية لم تنقطع عن المدينة، بعد أن تم تسيير جسر جوي من القيادة العامة للجيش الليبي، يشمل معدات كهرباء وإغاثة ومساعدات أخرى، لكي تقدم للنازحين السودانيين الذين يسكنون العراء في ضواحي الكفرة، وتشمل هذه المساعدات أغطية ومفروشات وبعض المواد الغذائية، كما قامت جمعية "الهلال الأحمر الليبي" بتقديم كبير للنازحين في المدينة".وأكد المسؤول الليبي "انهيار أكثر من 40 منزل للأهالي، وهناك عمليات إجلاء لعدد فاق 20 شخص"، وأضاف أن "مدينة الكفرة بدأت تتعافى تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود الكهرباء للمدينة بداية من غد الجمعة"، موضحا أن "كل الأضرار كانت مادية فقط، ولم تكن هناك خسائر بشرية".وأشار إلى "أنه تم نقل أكثر من 40 حالة مرضية إلى مطار مدينة الكفرة، ونقلهم جوا إلى مدينة بنغازي، من أجل تلقي العلاج هناك".وتابع مشددا على أنه "تم توفير أغلب حاجات النازحين السودانيين الذين تضرروا، بعد أن غمرت المياه مقرات سكنهم، كما قام الأهالي في مدينة الكفرة باستضافة عدد كبير من العائلات السودانية من النساء والأطفال".وأكد بالحسن، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "مياه الأمطار توقفت، بعد أن تسببت في الكثير من الأضرار المادية، ونزوح عدد من العائلات الليبية، ومن النازحين السودانيين".
https://sarabic.ae/20231002/مصابان-وانهيار-4-منازل-جراء-أمطار-غزيرة-بمدينة-أوباري-جنوبي-ليبيا-1081587889.html
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مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": توقفت الأمطار بعد أن تسببت بانهيار أكثر من 40 منزل في مدينة الكفرة

17:41 GMT 15.08.2024
© Photoفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023
فيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
فيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023
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أكد مسؤول جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية، إبراهيم بالحسن، اليوم الخميس، أن الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة، تسببت في خروج مستشفى الكفرة التعليمي عن الخدمة، وإجلاء المرضى من داخله، فضلا عن أن أغلب أحياء المدينة تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي والمياه حتى اللحظة.
وأضاف بالحسن في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "مستشفى المدينة عاد للعمل، اليوم الخميس، بعد تم أن تم إجلاء كل المرضى ونزلاء المستشفى".
وأوضح المسؤول الليبي أن "المساعدات الإنسانية لم تنقطع عن المدينة، بعد أن تم تسيير جسر جوي من القيادة العامة للجيش الليبي، يشمل معدات كهرباء وإغاثة ومساعدات أخرى، لكي تقدم للنازحين السودانيين الذين يسكنون العراء في ضواحي الكفرة، وتشمل هذه المساعدات أغطية ومفروشات وبعض المواد الغذائية، كما قامت جمعية "الهلال الأحمر الليبي" بتقديم كبير للنازحين في المدينة".
استمرار أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبة بعد إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
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2 أكتوبر 2023, 10:58 GMT
وأكد المسؤول الليبي "انهيار أكثر من 40 منزل للأهالي، وهناك عمليات إجلاء لعدد فاق 20 شخص"، وأضاف أن "مدينة الكفرة بدأت تتعافى تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود الكهرباء للمدينة بداية من غد الجمعة"، موضحا أن "كل الأضرار كانت مادية فقط، ولم تكن هناك خسائر بشرية".
وأشار إلى "أنه تم نقل أكثر من 40 حالة مرضية إلى مطار مدينة الكفرة، ونقلهم جوا إلى مدينة بنغازي، من أجل تلقي العلاج هناك".
وتابع مشددا على أنه "تم توفير أغلب حاجات النازحين السودانيين الذين تضرروا، بعد أن غمرت المياه مقرات سكنهم، كما قام الأهالي في مدينة الكفرة باستضافة عدد كبير من العائلات السودانية من النساء والأطفال".
كما كشف أن غرق المدينة "تسبب في خروج العقارب بكثرة، إذ تم تسجيل حالات كثيرة من اللدغات تراوح عددها من 40 إلى 50 حالة في الليلة الواحدة، لكن تمّت السيطرة على كل الحالات، بعد وصول عدد كبير من الأمصال".
وأكد بالحسن، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "مياه الأمطار توقفت، بعد أن تسببت في الكثير من الأضرار المادية، ونزوح عدد من العائلات الليبية، ومن النازحين السودانيين".
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