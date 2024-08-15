https://sarabic.ae/20240815/وزير-السياحة-الأردني-لـسبوتنيك-نطرق-أبوابا-جديدة-في-مقدمتها-السوق-الروسي-والصيني-1091751228.html

وزير السياحة الأردني لـ"سبوتنيك": نطرق أبوابا جديدة في مقدمتها السوق الروسي والصيني

وزير السياحة الأردني لـ"سبوتنيك": نطرق أبوابا جديدة في مقدمتها السوق الروسي والصيني

سبوتنيك عربي

قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن تأثر قطاع السياحة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دفع المملكة إلى البحث عن أسواق جديدة للسياح في مقدمتها... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T06:30+0000

2024-08-15T06:30+0000

2024-08-15T06:30+0000

حصري

أخبار الأردن

السياحة

الأخبار

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103226/75/1032267540_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e7b41b1071bfce5688160737a4f4cc79.jpg

وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه طرق أبواب السوق الأفريقي، حيث زار إثيوبيا ورواندا وكينيا قبل شهرين، وهناك اهتمام كبير من هذه الدول لزيارة الأردن، وتحديدا مواقع الحج المسيحي في المملكة الأردنية.وتحدث عن زيارته للهند باعتبارها سوقا واعدا، حيث جاري دراسة تسيير خط مباشر بين عمان ونيودلهي، فيما اعتبر أن السوق الصيني للسياحة في الأردن مهم كذلك، حيث هناك ترتيبات جارية لزيارته إلى الصين.وأكد أنه سيبحث كذلك عن أسواق جديدة في ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول، لتشجيع المسلمين والمسيحين على زيارة المواقع الإسلامية والمسيحية في الأردن.وبين أن هناك 42 موقعا سياحيا وأثريا مذكورا في الإنجيل كمواقع للحج المسيحي، في مقدمتها موقع المغطس، موقع معمادية السيد المسيح، وموقع قلعة مكاور، المكان الذي استشهد فيه سيدنا يحيى، وكذلك موقع جبل نيبو وهو موقع حج مسيحي متميز.وبالإضافة إلى ذلك، مدينة البتراء وموقع كنيسة سيدة الجبل، الذي لجأت إليه السيدة مريم العذراء وسيدنا المسيح لفترة من الوقت، وأيضا مار إلياس، وبلدة مؤتة بالكرك، وهي البلدة التي كانت مسرحا لمعركة مؤتة الشهيرة، التي استشهد فيها عدد من الصحابة، حيث تعتبر المملكة بهذا الموقع مكانا وبوابة للفتح الإسلامي.

https://sarabic.ae/20220704/مسؤول-أردني-80-من-السياح-يأتون-إلى-المملكة-لزيارة-البترا-1064601026.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار الأردن, السياحة, الأخبار, روسيا