وزير السياحة الأردني لـ"سبوتنيك": نطرق أبوابا جديدة في مقدمتها السوق الروسي والصيني

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البرنامج الصباحي
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240815/وزير-السياحة-الأردني-لـسبوتنيك-نطرق-أبوابا-جديدة-في-مقدمتها-السوق-الروسي-والصيني-1091751228.html
وزير السياحة الأردني لـ"سبوتنيك": نطرق أبوابا جديدة في مقدمتها السوق الروسي والصيني
وزير السياحة الأردني لـ"سبوتنيك": نطرق أبوابا جديدة في مقدمتها السوق الروسي والصيني
سبوتنيك عربي
قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن تأثر قطاع السياحة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دفع المملكة إلى البحث عن أسواق جديدة للسياح في مقدمتها... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T06:30+0000
2024-08-15T06:30+0000
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه طرق أبواب السوق الأفريقي، حيث زار إثيوبيا ورواندا وكينيا قبل شهرين، وهناك اهتمام كبير من هذه الدول لزيارة الأردن، وتحديدا مواقع الحج المسيحي في المملكة الأردنية.وتحدث عن زيارته للهند باعتبارها سوقا واعدا، حيث جاري دراسة تسيير خط مباشر بين عمان ونيودلهي، فيما اعتبر أن السوق الصيني للسياحة في الأردن مهم كذلك، حيث هناك ترتيبات جارية لزيارته إلى الصين.وأكد أنه سيبحث كذلك عن أسواق جديدة في ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول، لتشجيع المسلمين والمسيحين على زيارة المواقع الإسلامية والمسيحية في الأردن.وبين أن هناك 42 موقعا سياحيا وأثريا مذكورا في الإنجيل كمواقع للحج المسيحي، في مقدمتها موقع المغطس، موقع معمادية السيد المسيح، وموقع قلعة مكاور، المكان الذي استشهد فيه سيدنا يحيى، وكذلك موقع جبل نيبو وهو موقع حج مسيحي متميز.وبالإضافة إلى ذلك، مدينة البتراء وموقع كنيسة سيدة الجبل، الذي لجأت إليه السيدة مريم العذراء وسيدنا المسيح لفترة من الوقت، وأيضا مار إلياس، وبلدة مؤتة بالكرك، وهي البلدة التي كانت مسرحا لمعركة مؤتة الشهيرة، التي استشهد فيها عدد من الصحابة، حيث تعتبر المملكة بهذا الموقع مكانا وبوابة للفتح الإسلامي.
https://sarabic.ae/20220704/مسؤول-أردني-80-من-السياح-يأتون-إلى-المملكة-لزيارة-البترا-1064601026.html
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حصري, أخبار الأردن, السياحة, الأخبار, روسيا
حصري, أخبار الأردن, السياحة, الأخبار, روسيا

وزير السياحة الأردني لـ"سبوتنيك": نطرق أبوابا جديدة في مقدمتها السوق الروسي والصيني

06:30 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Aleksandr Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالسائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن ("خزنة الفرعون") في مدينة البتراء القديمة في الأردن.
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Aleksandr Melnikov
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حصري
قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن تأثر قطاع السياحة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دفع المملكة إلى البحث عن أسواق جديدة للسياح في مقدمتها السوق الروسي.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه طرق أبواب السوق الأفريقي، حيث زار إثيوبيا ورواندا وكينيا قبل شهرين، وهناك اهتمام كبير من هذه الدول لزيارة الأردن، وتحديدا مواقع الحج المسيحي في المملكة الأردنية.
وتحدث عن زيارته للهند باعتبارها سوقا واعدا، حيث جاري دراسة تسيير خط مباشر بين عمان ونيودلهي، فيما اعتبر أن السوق الصيني للسياحة في الأردن مهم كذلك، حيث هناك ترتيبات جارية لزيارته إلى الصين.
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4 يوليو 2022, 06:51 GMT
وأكد أنه سيبحث كذلك عن أسواق جديدة في ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول، لتشجيع المسلمين والمسيحين على زيارة المواقع الإسلامية والمسيحية في الأردن.
وبين أن هناك 42 موقعا سياحيا وأثريا مذكورا في الإنجيل كمواقع للحج المسيحي، في مقدمتها موقع المغطس، موقع معمادية السيد المسيح، وموقع قلعة مكاور، المكان الذي استشهد فيه سيدنا يحيى، وكذلك موقع جبل نيبو وهو موقع حج مسيحي متميز.
وبالإضافة إلى ذلك، مدينة البتراء وموقع كنيسة سيدة الجبل، الذي لجأت إليه السيدة مريم العذراء وسيدنا المسيح لفترة من الوقت، وأيضا مار إلياس، وبلدة مؤتة بالكرك، وهي البلدة التي كانت مسرحا لمعركة مؤتة الشهيرة، التي استشهد فيها عدد من الصحابة، حيث تعتبر المملكة بهذا الموقع مكانا وبوابة للفتح الإسلامي.
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