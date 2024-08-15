https://sarabic.ae/20240815/وفاة-مستشار-عسكري-في-الحرس-الثوري-الإيراني-إثر-إصابات-تعرض-لها-في-سوريا-1091769133.html

وفاة مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني إثر إصابات تعرض لها في سوريا

وفاة مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني إثر إصابات تعرض لها في سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بمقتل أحد المستشارين العسكريين التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T10:46+0000

2024-08-15T10:46+0000

2024-08-15T10:46+0000

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وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "العقيد أحمد رضا أفشاري، أحد المستشارين لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا، توفي اليوم، متأثرا بجروح ناجمة عن قصف جوي سابق".وأضافت الوكالة أن "العقيد أفشاري، أصيب في النصف الأول من مارس/ آذار الماضي، أثناء الهجوم الجوي لقوات التحالف الدولي في سوريا"، مشيرة إلى أنه "تم نقله إلى إيران لتلقي العلاج الطبي".وكان نائب قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أبو باقر، قد قال في وقت سابق، إنه "لو لم تحارب بلاده تنظيم "داعش"(تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في سوريا والعراق، لكان على الإيرانيين قتالهم في همدان وخراسان".وذكرت وكالة "إرنا"، أن تصريحات العميد أبو باقر، جاءت خلال كلمة له في مدينة قزوين غرب العاصمة طهران، والتي أكد خلالها أن "تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة هي التي دحرت قوات "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول)، التي تروج للعنف والعدوان والبلطجة".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

https://sarabic.ae/20240813/قائد-في-الحرس-الثوري-عن-تأخر-الرد-على-اغتيال-هنية-يجب-انتظار-أمر-المرشد-سواء-بالصبر-أو-بالانتقام-1091675825.html

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