https://sarabic.ae/20240815/123-نقشا-تكشف-عن-أسرار-المدينة-المفقودة-1091779208.html
123 نقشا تكشف عن أسرار "المدينة المفقودة"
123 نقشا تكشف عن أسرار "المدينة المفقودة"
سبوتنيك عربي
كشفت أعمال حفر قام بها فريق من علماء الآثار التابع للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، عن لوح حجري يحمل نقوشا منحوتة كشفت أسرارا عن "المدينة... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T13:57+0000
2024-08-15T13:57+0000
2024-08-15T13:57+0000
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في مدينة "كوبا" التابعة لحضارة المايا القديمة المهجورة وبالقرب من هرم "نوهوش" الشاهق، تم العثور على لوح حجري ضخم مخبأ يحمل 123 نقشًا، محفورة بعناية على سطحه.تقع مدينة "كوبا" وهو اسم يعني "المياه الهائجة"، في ولاية "كوينتانا رو" على الجانب الشرقي من شبه جزيرة يوكاتان، ويغطي اللوح المكتشف مساحة 11 مترًا مربعًا، مع نقوش منحوتة بعناية على سطحه في نوع من الترتيب على شكل حرف (L) يستوعب كامل شكل الحجر.في السابق، تم تحديد 14 حاكمًا لـ"كوبا"، بما في ذلك ثلاث نساء، حكمت إحداهن لمدة 40 عامًا. ومع المعلومات الجديدة الواردة في النص المنمق، تمكن الباحثون من تأكيد أن العديد من هؤلاء الحكام تبنوا اسم "الإله كاويل".وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، سيتم إجراء دراسة أكثر تعمقًا للنقش، ولكن في الوقت الحالي، يركز الفريق الأثري على ترميم الحجر والحفاظ عليه ضد المزيد من الضرر الناجم عن المياه والتآكل.
https://sarabic.ae/20240815/مخاوف-من-هلاك-وشيك-بعد-انهيار-هرم-أثري-في-المكسيك-صور-1091776145.html
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آثار, المكسيك, منوعات, الأخبار, العالم
آثار, المكسيك, منوعات, الأخبار, العالم
123 نقشا تكشف عن أسرار "المدينة المفقودة"
كشفت أعمال حفر قام بها فريق من علماء الآثار التابع للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، عن لوح حجري يحمل نقوشا منحوتة كشفت أسرارا عن "المدينة المفقودة".
في مدينة "كوبا" التابعة لحضارة المايا القديمة المهجورة وبالقرب من هرم "نوهوش" الشاهق، تم العثور على لوح حجري ضخم مخبأ يحمل 123 نقشًا، محفورة بعناية على سطحه.
تقع مدينة "كوبا" وهو اسم يعني "المياه الهائجة"، في ولاية "كوينتانا رو" على الجانب الشرقي من شبه جزيرة يوكاتان، ويغطي اللوح المكتشف مساحة 11 مترًا مربعًا، مع نقوش منحوتة بعناية على سطحه في نوع من الترتيب
على شكل حرف (L) يستوعب كامل شكل الحجر.
يشير الفحص الأولي إلى أن النقوش تصف تاريخ تأسيس مدينة تسمى "كيه ويتز نال"، أو "جبل الغزلان"، في 569 م. كما يشير إلى حاكم لحضارة المايا لم يكن معروف سابقًا، ويدعى كاويل تشاك شين، وهو اسم لـ"الإله كاويل"، أي "إله البرق" لدى المايا، وتشير نقوش أخرى إلى "الآلهة الذين يعتقدون أنها أسست مدينة كوبا".
في السابق، تم تحديد 14 حاكمًا لـ"كوبا"، بما في ذلك ثلاث نساء، حكمت إحداهن لمدة 40 عامًا. ومع المعلومات الجديدة الواردة في النص المنمق، تمكن الباحثون من تأكيد أن العديد من هؤلاء الحكام تبنوا اسم "الإله كاويل".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
سيتم إجراء دراسة أكثر تعمقًا للنقش، ولكن في الوقت الحالي، يركز الفريق الأثري على ترميم الحجر والحفاظ عليه ضد المزيد من الضرر الناجم عن المياه والتآكل.