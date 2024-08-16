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أمريكي يستعيد حريته بالبراءة وتعويض 7 مليون دولار بعد نصف قرن من سجنه
أمريكي يستعيد حريته بالبراءة وتعويض 7 مليون دولار بعد نصف قرن من سجنه
سبوتنيك عربي
قضت محكمة أمريكية ببراءة رجل أمريكي من أصل أفريقي يدعى غلين سيمونز وتعويضه بمبلغ قدره 7.15 ملايين دولار؛ بعدما أمضى نحو نصف قرن في السجن لإدانته بجريمة قتل لم... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T20:56+0000
2024-08-16T20:56+0000
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سيمونز البالغ من العمر 71 عاما، كان يعد أكثر سجين يقبع وراء القضبان في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.وكان سيمونز قد ادعى على بلدية مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما وعلى شرطي ساهم في توقيفه. ووافق المجلس البلدي للمدينة مطلع هذا الأسبوع على تسوية مالية لتفادي معركة قضائية.وأوضح محامو سيمونز أن هذا التعويض يضع حداً لـ"جزء" من الدعويين "ضد البلدية والشرطة لتزويرهما الأدلة (...) بغية اتهامه بالقتل".وذكّرت المحامية إليزابيث وانغ أن سيمونز "أمضى مدة طويلة بشكل مأسوي في السجن لجريمة لم يرتكبها".وأضافت: "مع أنه لن يستعيد ذلك الوقت أبداً، فإن هذا الاتفاق مع إدموند سيتيح له المضي قدماً مع الاستمرار في التمسك بحقوقه ضد أوكلاهوما سيتي والشرطي".وكان حُكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس بالإعدام عام 1975 لاتهامهما بقتل موظف في متجر للكحول خلال عملية سطو في إدموند. وخُفف الحكم الصادر في حقهما لاحقاً إلى السجن مدى الحياة.وألغى القضاء الأمريكي في يوليو/تموز 2023 الحكم على سيمونز، وأعلنت براءته رسمياً في ديسمبر (كانون الأول).أما المحكوم الآخر في هذه القضية دون روبرتس، فأُفرج عنه في عام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.
https://sarabic.ae/20240805/المحكمة-الجنائية-الدولية-سنحقق-مع-من-يصدر-الأوامر-في-القوات-السودانية-والدعم-السريع-1091447056.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, محكمة العدل الدولية
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, محكمة العدل الدولية

أمريكي يستعيد حريته بالبراءة وتعويض 7 مليون دولار بعد نصف قرن من سجنه

20:56 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Jeff ChiuUS court
US court - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
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قضت محكمة أمريكية ببراءة رجل أمريكي من أصل أفريقي يدعى غلين سيمونز وتعويضه بمبلغ قدره 7.15 ملايين دولار؛ بعدما أمضى نحو نصف قرن في السجن لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها في ولاية أوكلاهوما بوسط الولايات المتحدة.
سيمونز البالغ من العمر 71 عاما، كان يعد أكثر سجين يقبع وراء القضبان في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.
وكان سيمونز قد ادعى على بلدية مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما وعلى شرطي ساهم في توقيفه. ووافق المجلس البلدي للمدينة مطلع هذا الأسبوع على تسوية مالية لتفادي معركة قضائية.
وأوضح محامو سيمونز أن هذا التعويض يضع حداً لـ"جزء" من الدعويين "ضد البلدية والشرطة لتزويرهما الأدلة (...) بغية اتهامه بالقتل".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
المحكمة الجنائية الدولية: سنحقق مع من يصدر الأوامر في القوات السودانية و"الدعم السريع"
5 أغسطس, 17:09 GMT
وذكّرت المحامية إليزابيث وانغ أن سيمونز "أمضى مدة طويلة بشكل مأسوي في السجن لجريمة لم يرتكبها".
وأضافت: "مع أنه لن يستعيد ذلك الوقت أبداً، فإن هذا الاتفاق مع إدموند سيتيح له المضي قدماً مع الاستمرار في التمسك بحقوقه ضد أوكلاهوما سيتي والشرطي".
وكان حُكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس بالإعدام عام 1975 لاتهامهما بقتل موظف في متجر للكحول خلال عملية سطو في إدموند. وخُفف الحكم الصادر في حقهما لاحقاً إلى السجن مدى الحياة.
وألغى القضاء الأمريكي في يوليو/تموز 2023 الحكم على سيمونز، وأعلنت براءته رسمياً في ديسمبر (كانون الأول).
أما المحكوم الآخر في هذه القضية دون روبرتس، فأُفرج عنه في عام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تقدم في اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار05:13 GMT
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