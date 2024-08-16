https://sarabic.ae/20240816/استهلاك-اللحوم-في-دول-العالم-والشرق-الأوسط-1091809178.html
استهلاك اللحوم في دول العالم والشرق الأوسط
استهلاك اللحوم في دول العالم والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
استهلاك اللحوم في دول العالم والشرق الأوسط
2024-08-16T10:31+0000
2024-08-16T10:31+0000
2024-08-16T10:31+0000
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وجاءت في المركز الأول من بين دول العالم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم استهلاك 126.7 كلغ/ سنويا، وفي المركز الثاني أستراليا 120.7 كلغ/ سنويا، تلنها في المركز الثالث منغوليا 111 كلغ/ سنويا.ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط، احتلت إسرائيل المركز الأول من حيث استهلاك اللحوم بـ98.2 كلغ/ سنويا، تلتها البحرين في المركز الثاني بـ92.9 كلغ/ سنويا، وقطر في المركز الثالث بـ79.2 كلغ/ سنويا.
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استهلاك اللحوم في دول العالم والشرق الأوسط
استهلاك اللحوم في دول العالم والشرق الأوسط
استهلاك اللحوم في دول العالم والشرق الأوسط
جمعت "سبوتنيك" بيانات حول كمية اللحوم المستهلكة في دول العالم والشرق الأوسط، بناء على بيانات عام 2020.
وجاءت في المركز الأول من بين دول العالم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم استهلاك 126.7 كلغ/ سنويا، وفي المركز الثاني أستراليا 120.7 كلغ/ سنويا، تلنها في المركز الثالث منغوليا 111 كلغ/ سنويا.
ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط، احتلت إسرائيل المركز الأول من حيث استهلاك اللحوم بـ98.2 كلغ/ سنويا، تلتها البحرين في المركز الثاني بـ92.9 كلغ/ سنويا، وقطر في المركز الثالث بـ79.2 كلغ/ سنويا.