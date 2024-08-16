البرلمان التركي يشهد شجارا عنيفا بالأيدي.. فيديو
© AP Photoشجار داخل البرلمان التركي، 4 مايو/ أيار 2020
© AP Photo
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمشاجرة حادة داخل البرلمان التركي، نشبت اليوم الجمعة، بعد إجراء مناقشة حول وضع نائب معارض مسجون، هو جان أتالاي.
وتُظهر لقطات النائب اليساري، أحمد سيك، من حزب العمال التركي، على المنصة وهو يلقي خطابا عن أتالاي، بينما يقترب منه، ألباي أوزالان، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويحاول صفعه.
ثم بعد ذلك، اندلع قتال أوسع بين أعضاء الحزب المعارض، إذ سقط سيك على الأرض، بينما شوهد مسؤولون في البرلمان وهم ينظفون قطرات الدم من على الأرض بعد القتال.
🚨🇹🇷BRAWL ERUPTS IN TURKISH PARLIAMENT OVER JAILED MP'S RETURN— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 16, 2024
A fistfight broke out in Turkey’s parliament on Friday when opposition MP Ahmet Sik was attacked by ruling AKP lawmakers after demanding the return of jailed colleague Can Atalay to the assembly.
Video footage shows… pic.twitter.com/6Je3gFZCjt
وكان المحامي والناشط الحقوقي، جان أتالاي، فقد مقعده البرلماني في وقت سابق من العام الحالي.
Democracy in Turkey - in a Turkish parliament session several officials of Erdogans AKP stood up and attacked officials from the Kurdish DEM Party pic.twitter.com/IgLvJczbw5— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) August 16, 2024
وكان أحمد سيك يدافع عن أتالاي ضد هجمات نواب حزب العدالة والتنمية، عندما اندلع الشجار.
وترشح جان أتالاي لمقعد من السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما في عام 2022، بعد محاكمة مثيرة للجدل، شهدت أيضا الحكم على رجل الأعمال الخيري الحائز على جوائز، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة.