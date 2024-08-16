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مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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حصاد الأسبوع
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
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البرلمان التركي يشهد شجارا عنيفا بالأيدي.. فيديو
البرلمان التركي يشهد شجارا عنيفا بالأيدي.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمشاجرة حادة داخل البرلمان التركي، نشبت اليوم الجمعة، بعد إجراء مناقشة حول وضع نائب معارض مسجون، هو جان أتالاي. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
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وتُظهر لقطات النائب اليساري، أحمد سيك، من حزب العمال التركي، على المنصة وهو يلقي خطابا عن أتالاي، بينما يقترب منه، ألباي أوزالان، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويحاول صفعه.ثم بعد ذلك، اندلع قتال أوسع بين أعضاء الحزب المعارض، إذ سقط سيك على الأرض، بينما شوهد مسؤولون في البرلمان وهم ينظفون قطرات الدم من على الأرض بعد القتال.وكان المحامي والناشط الحقوقي، جان أتالاي، فقد مقعده البرلماني في وقت سابق من العام الحالي.وكان أحمد سيك يدافع عن أتالاي ضد هجمات نواب حزب العدالة والتنمية، عندما اندلع الشجار.وترشح جان أتالاي لمقعد من السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما في عام 2022، بعد محاكمة مثيرة للجدل، شهدت أيضا الحكم على رجل الأعمال الخيري الحائز على جوائز، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البرلمان التركي يشهد شجارا عنيفا بالأيدي.. فيديو

18:45 GMT 16.08.2024
© AP Photoشجار داخل البرلمان التركي، 4 مايو/ أيار 2020
شجار داخل البرلمان التركي، 4 مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمشاجرة حادة داخل البرلمان التركي، نشبت اليوم الجمعة، بعد إجراء مناقشة حول وضع نائب معارض مسجون، هو جان أتالاي.
وتُظهر لقطات النائب اليساري، أحمد سيك، من حزب العمال التركي، على المنصة وهو يلقي خطابا عن أتالاي، بينما يقترب منه، ألباي أوزالان، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويحاول صفعه.
ثم بعد ذلك، اندلع قتال أوسع بين أعضاء الحزب المعارض، إذ سقط سيك على الأرض، بينما شوهد مسؤولون في البرلمان وهم ينظفون قطرات الدم من على الأرض بعد القتال.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، جان أتالاي، فقد مقعده البرلماني في وقت سابق من العام الحالي.
وكان أحمد سيك يدافع عن أتالاي ضد هجمات نواب حزب العدالة والتنمية، عندما اندلع الشجار.
وترشح جان أتالاي لمقعد من السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما في عام 2022، بعد محاكمة مثيرة للجدل، شهدت أيضا الحكم على رجل الأعمال الخيري الحائز على جوائز، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة.
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