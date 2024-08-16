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السعودية تعلن بناء أول سفينة أبحاث بحرية لاستكشاف البحر الأحمر

السعودية تعلن بناء أول سفينة أبحاث بحرية لاستكشاف البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

كشفت المملكة العربية السعودية، عن بناء سفينة أبحاث بحرية تتيح الوصول الكامل إلى البحر الأحمر، بما في ذلك المياه الساحلية وأعماق البحر، كما ستمكّن من خدمة جميع... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T08:08+0000

2024-08-16T08:08+0000

2024-08-16T08:08+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الخميس، أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) تقوم ببناء سفينة الأبحاث الجديدة "ثول 2" في حوض بناء السفن، التابع لها بمدينة فيغو الإسبانية.ومن المتوقع أن يكتمل بناء "ثول 2"، أول سفينة أبحاث إقليمية سعودية عام 2026.وبحسب الوكالة، سيكون لدى السفينة القدرة على استكشاف جميع الاهتمامات العلمية الرئيسية في البحر الأحمر، مثل الشعاب المرجانية والحياة البحرية الأخرى والتكوينات الجيولوجية.وأوضحت أن ذلك سيعزز الأبحاث السعودية، ويجذب مزيداً من الشركاء الدوليين، ويشجع على مزيد من التعاون العلمي، ما يعزز مكانة البلاد بصفتها رائدة عالمية في الأبحاث البحرية.ويسمح تصميمها بتعدد أنواع المختبرات التجريبية، التي تتوافق مع التقنيات البحرية الحالية والمستقبلية لاستكشاف البحر الأحمر، كما يمكنها دمج تقنيات دفع خضراء جديدة لخفض بصمتها الكربونية على مر السنين.وبالإضافة إلى وظيفتها الأساسية، ستكون "ثول 2" قادرة أيضاً على دعم الاستجابات الوطنية لحالات الطوارئ، مثل التسربات النفطية والحوادث البحرية والجوية بالبحر الأحمر.

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