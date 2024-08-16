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العراق.. الداخلية تفتح تحقيقا في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بشأن علم الدولة
العراق.. الداخلية تفتح تحقيقا في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بشأن علم الدولة
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل جدلا واسعا، يتعلق برفع العلم العراقي داخل مدرسة أردنية. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T16:08+0000
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ويظهر في الفيديو، أحد منتسبي قيادة قوات الحدود، وهو يطالب برفع العلم العراقي، أثناء تلقيه دورة تدريبية داخل إحدى المدارس الأردنية.وأصدرت وزارة الداخلية العراقية توضيحا، اليوم الجمعة، بشأن الواقعة، مؤكدة أن "مثل هذه الدورات جزء من مساعدات دولية بدون مقابل، وهي دورات أسهمت في تطوير كفاءة مقاتلي قوات الحدود ومقامة في الأردن، ولا يُشترط فيها وجود علم عراقي داخل الصف الدراسي، كونها مؤسسة عسكرية وتدريبية أردنية".وعن خلفية ما دار في الفيديو، أوضحت الوزارة في بيانها أنه "يتم رفع العلم العراقي عند تخرج الدورة، كما أنه يُمنع دخول الهواتف الى داخل المؤسسة التدريبية، حيث قام المنتسب بإدخال هاتفه بطريقة ممنوعة متجاوزا الأنظمة والقوانين لهذه المؤسسة، واتفق مع زميله على تصويره أثناء القيام بحركته، وإرسال المقطع إلى شقيقه لنشر الفيديو، وتحقيق غايات شخصية هدفها الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي".وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن ما قام به المنتسب في قيادة قوات الحدود "مخالف للضابط العراقي المسؤول عنه في الدورة، وهو ما سبب إحراجا بين قيادة قوات الحدود والمؤسسات التدريبية في الأردن، توقفت بسببها دورات مهمة كانت تقام فيها".وشددت الوزارة في بيان ختامها، أنها شكّلت مجلس تحقيقي بحق المنتسب، وتم إيقافه على ذمة التحقيق.
https://sarabic.ae/20221223/الخارجية-العراقية-ترد-على-استبدال-علم-إيطاليا-بأيرلندا-خلال-زيارة-جورجيا-ميلوني-1071528570.html
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أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق.. الداخلية تفتح تحقيقا في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بشأن علم الدولة

16:08 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
علم العراق
© AP Photo / Sam McNeil
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل جدلا واسعا، يتعلق برفع العلم العراقي داخل مدرسة أردنية.
ويظهر في الفيديو، أحد منتسبي قيادة قوات الحدود، وهو يطالب برفع العلم العراقي، أثناء تلقيه دورة تدريبية داخل إحدى المدارس الأردنية.
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية توضيحا، اليوم الجمعة، بشأن الواقعة، مؤكدة أن "مثل هذه الدورات جزء من مساعدات دولية بدون مقابل، وهي دورات أسهمت في تطوير كفاءة مقاتلي قوات الحدود ومقامة في الأردن، ولا يُشترط فيها وجود علم عراقي داخل الصف الدراسي، كونها مؤسسة عسكرية وتدريبية أردنية".
وعن خلفية ما دار في الفيديو، أوضحت الوزارة في بيانها أنه "يتم رفع العلم العراقي عند تخرج الدورة، كما أنه يُمنع دخول الهواتف الى داخل المؤسسة التدريبية، حيث قام المنتسب بإدخال هاتفه بطريقة ممنوعة متجاوزا الأنظمة والقوانين لهذه المؤسسة، واتفق مع زميله على تصويره أثناء القيام بحركته، وإرسال المقطع إلى شقيقه لنشر الفيديو، وتحقيق غايات شخصية هدفها الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي".
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وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن ما قام به المنتسب في قيادة قوات الحدود "مخالف للضابط العراقي المسؤول عنه في الدورة، وهو ما سبب إحراجا بين قيادة قوات الحدود والمؤسسات التدريبية في الأردن، توقفت بسببها دورات مهمة كانت تقام فيها".
وشددت الوزارة في بيان ختامها، أنها شكّلت مجلس تحقيقي بحق المنتسب، وتم إيقافه على ذمة التحقيق.
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