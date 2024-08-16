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"انتصر وانهي الأمر"... ترامب يكشف ما قاله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة
"انتصر وانهي الأمر"... ترامب يكشف ما قاله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T06:58+0000
2024-08-16T06:58+0000
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وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بولاية نيوجيرسي، أمس الخميس، أنه أخبر نتنياهو "أن يحقق انتصاره وينهي هذا الأمر".وعندما سُئل عما إذا كان يشجع نتنياهو على الموافقة على وقف إطلاق النار، أجاب ترامب "لا، لم أشجعه"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يشار إلى أن ترامب يعتبر مؤيدا قويا لإسرائيل ونتنياهو، وفي الأيام الأخيرة زاد من تواصله مع الناخبين اليهود من خلال الترويج لدعمه تل أبيب.وكان ترامب، قد انتقد خلال فعالية أمس الخميس بشأن معاداة السامية، دعوات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.وقال ترامب: "منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار... تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن ذلك "ليس من شأنه إلا منح "حماس" الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد، على غرار هجوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".وأضاف: "سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاج إليه للانتصار، لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة".
https://sarabic.ae/20240305/ترامب-حرب-غزة-حدثت-لأن-الطرفين-لا-يحترمون-بايدن-ولم-تكن-لتحدث-في-وجودي-1086696128.html
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طوفان الأقصى, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

"انتصر وانهي الأمر"... ترامب يكشف ما قاله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة

06:58 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Kobi Gideonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Kobi Gideon
تابعنا عبر
صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما الشهر الماضي، إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، في أسرع وقت.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بولاية نيوجيرسي، أمس الخميس، أنه أخبر نتنياهو "أن يحقق انتصاره وينهي هذا الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كان يشجع نتنياهو على الموافقة على وقف إطلاق النار، أجاب ترامب "لا، لم أشجعه"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "نتنياهو يعرف ما يفعله، لقد شجعته على إنهاء هذا الأمر... تريد إنهاء الأمر، لذا يجب أن ينتهي بسرعة لكن انتصر، وانهي الأمر ويجب أن يتوقف القتل".

يشار إلى أن ترامب يعتبر مؤيدا قويا لإسرائيل ونتنياهو، وفي الأيام الأخيرة زاد من تواصله مع الناخبين اليهود من خلال الترويج لدعمه تل أبيب.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
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وكان ترامب، قد انتقد خلال فعالية أمس الخميس بشأن معاداة السامية، دعوات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال ترامب: "منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار... تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن ذلك "ليس من شأنه إلا منح "حماس" الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد، على غرار هجوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
وأضاف: "سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاج إليه للانتصار، لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة".
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