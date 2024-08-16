https://sarabic.ae/20240816/تبون-يتهم-دولة-معروفة-بعدائها-للجزائر-بإشعال-حرائق-الغابات-عام-2021-1091811403.html

تبون يتهم دولة "معروفة بعدائها للجزائر" بإشعال حرائق الغابات عام 2021

تبون يتهم دولة "معروفة بعدائها للجزائر" بإشعال حرائق الغابات عام 2021

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دولة وصفها بأنها "معروفة بعدائها للجزائر"، بإشعال حرائق الغابات واسعة النطاق التي شهدتها بلاده عام 2021. 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T11:06+0000

2024-08-16T11:06+0000

2024-08-16T11:06+0000

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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن تبون، في كلمة ألقاها بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال فيها إن "سنة 2021، عرفت فيها الجزائر حرائق غير مسبوقة في مختلف الولايات بفعل فاعل، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، الذين لم تتخلى عنهم الدولة، بل تكفّلت بهم في أحسن الظروف وأرسلت البعض منهم إلى الخارج للعلاج".وأضاف تبون إنه "قبل الحرائق التي عمت في البلاد، قالت إحدى الدول المجاورة التي تحمل العداء إن الجزائر ستحترق، لكن لم نسمح باحتراق الجزائر ووقفنا صامدين"، على حد تعبيره.على صعيد آخر، أشاد تبون بالقدرات الصحية لبلاده، قائلا إن "الجزائر من بين الدول القليلة التي صنّعت اللقاح ضد فيروس كورنا، وحاربت هذا الفيروس بشتى الطرق، بفضل الجيش الأبيض".وأكد تبون أن برنامجه الرئاسي في العهدة السابقة عرف بعض التأخر بسبب فيروس كورونا من جهة، وكذا بعض الأحداث التي شهدتها السنتين الأولتين من اعتلائه سدة الحكم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الأربعاء الماضي، العثور على كمية من الأسلحة النارية والذخيرة، كانت ستستخدم في أعمال إرهابية، لافتة إلى اعتقال 21 شخصا مشتبه بهم في التخطيط والتنفيذ لعملية مرتبطة بتنظيم إرهابي.وقالت الدفاع الجزائرية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية تمكنت يوم 4 أغسطس/ آب 2024، بميناء بجاية من توقيف شخص يدعى زايدي موسى، رفقة زوجته، قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا.وأضافت أنه "عُثر معه على كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية".ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر، في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، أي قبل 3 أشهر من الموعد، الذي كان محدداً لها نهاية العام الحالي.

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العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار, أخبار المناخ في العالم