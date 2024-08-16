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"حماس": ما وصلنا من الدوحة يوحي بأن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
"حماس": ما وصلنا من الدوحة يوحي بأن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
اعتبر المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وليد الكيلاني، أن ما تلقته الحركة من معلومات من المفاوضات لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار كيلاني في حديث لـ"سبوتنيك" في تعليق على البيان القطري المصري الأمريكي بشأن المفاوضات المنعقدة في الدوحة إلى أن المخرجات لا تعطي ما تم الاتفاق عليه في ورقة 2 يوليو/تموز.وقال كيلاني: "نحن لا نريد أن ننعي المفاوضات لكن الإسرائيلي لا يزال يعرقل كما عرقل في الجولات السابقة، وحماس رحبت بخطاب بايدن سابقا وأيضا قرار مجلس الأمن السابق".ولفت كيلاني إلى أنه من الشروط الجديدة هي موضوع البقاء في معبري ناتسريم ورفح.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.وبدأت أمس الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
https://sarabic.ae/20240816/بيان-قطري-مصري-أمريكي-مشترك-المحادثات-بشأن-غزة-في-قطر-كانت-بناءة-وجرت-في-أجواء-إيجابية-1091820634.html
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"حماس": ما وصلنا من الدوحة يوحي بأن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني

16:58 GMT 16.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة من مجزرة مدرسة التابعين الشرعية في حي الدرج في مدينة غزة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي
صورة من مجزرة مدرسة التابعين الشرعية في حي الدرج في مدينة غزة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اعتبر المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وليد الكيلاني، أن ما تلقته الحركة من معلومات من المفاوضات لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وأشار كيلاني في حديث لـ"سبوتنيك" في تعليق على البيان القطري المصري الأمريكي بشأن المفاوضات المنعقدة في الدوحة إلى أن المخرجات لا تعطي ما تم الاتفاق عليه في ورقة 2 يوليو/تموز.

ولفت إلى أنه لا يوجد التزام بما قدمته حماس من مبادرات، وإسرائيل قدمت شروطا إضافية وتريد فرض واقع جديد.

وقال كيلاني: "نحن لا نريد أن ننعي المفاوضات لكن الإسرائيلي لا يزال يعرقل كما عرقل في الجولات السابقة، وحماس رحبت بخطاب بايدن سابقا وأيضا قرار مجلس الأمن السابق".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
بيان قطري مصري أمريكي مشترك: المحادثات بشأن غزة في قطر كانت بناءة وجرت في أجواء إيجابية
14:26 GMT
ولفت كيلاني إلى أنه من الشروط الجديدة هي موضوع البقاء في معبري ناتسريم ورفح.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.
وبدأت أمس الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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