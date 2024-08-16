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https://sarabic.ae/20240816/خبير-واشنطن-متورطة-في-التخطيط-لتفجير-السيل-الشمالي-مع-أوكرانيا-وبولندا-1091813730.html
خبير: واشنطن متورطة في التخطيط لتفجير "السيل الشمالي" مع أوكرانيا وبولندا
خبير: واشنطن متورطة في التخطيط لتفجير "السيل الشمالي" مع أوكرانيا وبولندا
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ بالأكاديمية الروسية، محمود الأفندي، أن "سيناريو تورط أوكرانيا وبولندا في تفجير الخط الشمالي (نورد ستريم) 1 و2، هو سيناريو هوليودي وضع في الولايات... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T12:13+0000
2024-08-16T12:13+0000
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وأوضح أن "بولندا وأوكرانيا لا يمتلكان القدرة الفنية والتقنية والعسكرية على القيام بمثل هذا العمل، حيث لا تمتلك مثل هذه القدرة التقنية سوى بلدان قوية في حلف الناتو مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تحاول بمثل هذا السيناريو أن تبعد التهمة عنها وإلصاقها بأوكرانيا وبولندا".وأشار الأفندي، في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "بمتابعة ما كتب عن هذا السيناريو في الصحف الأمريكية تراها قصة ركيكة وغير مقنعة".ولفت إلى أن "إلصاق التهمة بأوكرانيا بشكل مباشر يعني التصعيد ووضع أوكرانيا في وضع تصعيدي أمام ألمانيا ودول أخرى، وهي خطوة إلى الخلف لا تعني إلا بداية التخلي عن أوكرانيا".وكان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفيدرالية الألمانية، أوغست هانينغ، قد أكد أن "عملية تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" تمت بموجب اتفاق بين رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس بولندا، أندريه دودا".جاء هذا التصريح في مقابلة تلفزيونية لهانينغ، مشيرًا إلى أن "أجهزة المخابرات البولندية شاركت في عملية تفجير التيار الشمالي، بعد اتفاق بين كبار المسؤولين في أوكرانيا وبولندا"، وقال هانينغ إن "جهاز المخابرات الأوكراني قام بالعملية بعد الدعم اللوجستي القوي من بولندا".وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني متورط في العملية، ما يثبت أن الحديث يدور عن الغواص البحري فلاديمير جورافليف، من كييف.
https://sarabic.ae/20230926/صحفي-أمريكي-تم-تفجيرنورد-ستريم-لأنه-كان-من-السهل-على-الولايات-المتحدة-أن-تتنصل-من-الهجوم-الإرهابي-1081416142.html
https://sarabic.ae/20230925/الصين-استمرار-صمت-الدول-التي-تدعي-الشفافية-بشأن-تحقيقات-حادثة-نورد-ستريم-أمر-محير-1081376990.html
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حصري, الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا
حصري, الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا

خبير: واشنطن متورطة في التخطيط لتفجير "السيل الشمالي" مع أوكرانيا وبولندا

12:13 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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حصري
أكد الأستاذ بالأكاديمية الروسية، محمود الأفندي، أن "سيناريو تورط أوكرانيا وبولندا في تفجير الخط الشمالي (نورد ستريم) 1 و2، هو سيناريو هوليودي وضع في الولايات المتحدة".
وأوضح أن "بولندا وأوكرانيا لا يمتلكان القدرة الفنية والتقنية والعسكرية على القيام بمثل هذا العمل، حيث لا تمتلك مثل هذه القدرة التقنية سوى بلدان قوية في حلف الناتو مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تحاول بمثل هذا السيناريو أن تبعد التهمة عنها وإلصاقها بأوكرانيا وبولندا".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
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26 سبتمبر 2023, 12:45 GMT
وأشار الأفندي، في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "بمتابعة ما كتب عن هذا السيناريو في الصحف الأمريكية تراها قصة ركيكة وغير مقنعة".
ولفت إلى أن "إلصاق التهمة بأوكرانيا بشكل مباشر يعني التصعيد ووضع أوكرانيا في وضع تصعيدي أمام ألمانيا ودول أخرى، وهي خطوة إلى الخلف لا تعني إلا بداية التخلي عن أوكرانيا".
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وكان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفيدرالية الألمانية، أوغست هانينغ، قد أكد أن "عملية تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" تمت بموجب اتفاق بين رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس بولندا، أندريه دودا".
جاء هذا التصريح في مقابلة تلفزيونية لهانينغ، مشيرًا إلى أن "أجهزة المخابرات البولندية شاركت في عملية تفجير التيار الشمالي، بعد اتفاق بين كبار المسؤولين في أوكرانيا وبولندا"، وقال هانينغ إن "جهاز المخابرات الأوكراني قام بالعملية بعد الدعم اللوجستي القوي من بولندا".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني متورط في العملية، ما يثبت أن الحديث يدور عن الغواص البحري فلاديمير جورافليف، من كييف.
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