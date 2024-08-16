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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20240816/رجل-يعثر-على-كنز-ضخم-من-العملات-في-ألمانيا-خلال-تنفيذ-أعمال-بناء-1091814346.html
رجل يعثر على كنز ضخم من العملات في ألمانيا خلال تنفيذ أعمال بناء
رجل يعثر على كنز ضخم من العملات في ألمانيا خلال تنفيذ أعمال بناء
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء الآثار في ألمانيا أكثر من 1500 عملة فضية ترجع إلى العصور الوسطى، بعد أن لاحظ رجل بشكل غير متوقع ما يشبه "صفائح معدنية صغيرة" أثناء الحفر خلال مشروع... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T12:37+0000
2024-08-16T12:37+0000
مجتمع
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وقال أندرياس هاسيس بيرنر، عالم الآثار في مكتب الدولة للحفاظ على الآثار في شتوتغارت، لموقع "لايف ساينس"، أمس الخميس، إن هذا الاكتشاف "هو أكبر كنز منذ عام 1949 في منطقة فرايبورغ".وأضاف أنه تم العثور على الكنز في مايو/أيار الماضي، بينما كان العمال يضعون أنابيب بالقرب من حمام سباحة في بلدية غلوتيرتال.وتابع: "أثناء تركيب خط الأنابيب، تلقيت مكالمة من كلاوس فولكر، وهو مواطن من غلوتيرتال، قال إنه عثر على بعض العملات المعدنية أثناء مشروع البناء".وأوضح عالم الأثار أن الاكتشاف يحمل أدلة على شكل عمليات التعدين وسك العملات في المنطقة قبل 650 عاما.وتحمل كل عملة معدنية معها قصة عن المشهد الاقتصادي والسياسي لأوروبا في العصور الوسطى، مما يعكس ثروة ونفوذ المدن التي أصدرتها.وأشار إلى أنه في عام 1949، عثر علماء الآثار في فرايبورغ على نحو 5000 عملة معدنية من حوالي ثمانينيات القرن الـ 13، ولكن لم يتم العثور على أي عملات معدنية من العصور الوسطى في غلوتيرتال، التي تقع على بعد نحو 6 أميال (10 كيلومترات) شمال شرقي فرايبورغ.وتقع غلوتيرتال في جبال الغابة السوداء في منطقة معروفة بأوديتها الخلابة وغابات الصنوبر الداكنة، والتي تنتشر فيها الحدائق وبساتين العنب.ووفقا لبيرنر، كانت غلوتيرتال واحدة من أهم مناطق التعدين لدوقات فرايبورغ، لافتا إلى أن الموقع الذي عُثر فيه على العملات المعدنية هي منطقة إقامة رئيسية لعمال المناجم، الذين استخرجوا معادن مثل الفضة.
https://sarabic.ae/20201227/--بريطاني-يكتشف-عملات-معدنية-بقيمة-مليون-دولار-تعود-لأكثر-من-ألفي-عام-صور-1047637477.html
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منوعات, أخبار ألمانيا, الأخبار
منوعات, أخبار ألمانيا, الأخبار

رجل يعثر على كنز ضخم من العملات في ألمانيا خلال تنفيذ أعمال بناء

12:37 GMT 16.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damourالشاب السوري همام عبد الرحمن أصغر باحث وجامع عملات عربي، سوريا 2 فبراير 2021
الشاب السوري همام عبد الرحمن أصغر باحث وجامع عملات عربي، سوريا 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
اكتشف علماء الآثار في ألمانيا أكثر من 1500 عملة فضية ترجع إلى العصور الوسطى، بعد أن لاحظ رجل بشكل غير متوقع ما يشبه "صفائح معدنية صغيرة" أثناء الحفر خلال مشروع بناء.
وقال أندرياس هاسيس بيرنر، عالم الآثار في مكتب الدولة للحفاظ على الآثار في شتوتغارت، لموقع "لايف ساينس"، أمس الخميس، إن هذا الاكتشاف "هو أكبر كنز منذ عام 1949 في منطقة فرايبورغ".
وأضاف أنه تم العثور على الكنز في مايو/أيار الماضي، بينما كان العمال يضعون أنابيب بالقرب من حمام سباحة في بلدية غلوتيرتال.
وتابع: "أثناء تركيب خط الأنابيب، تلقيت مكالمة من كلاوس فولكر، وهو مواطن من غلوتيرتال، قال إنه عثر على بعض العملات المعدنية أثناء مشروع البناء".
وأوضح عالم الأثار أن الاكتشاف يحمل أدلة على شكل عمليات التعدين وسك العملات في المنطقة قبل 650 عاما.
كنز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2020
مجتمع
بريطاني يكتشف عملات معدنية بقيمة مليون دولار تعود لأكثر من ألفي عام... صور
27 ديسمبر 2020, 11:04 GMT
وتحمل كل عملة معدنية معها قصة عن المشهد الاقتصادي والسياسي لأوروبا في العصور الوسطى، مما يعكس ثروة ونفوذ المدن التي أصدرتها.
وأشار إلى أنه في عام 1949، عثر علماء الآثار في فرايبورغ على نحو 5000 عملة معدنية من حوالي ثمانينيات القرن الـ 13، ولكن لم يتم العثور على أي عملات معدنية من العصور الوسطى في غلوتيرتال، التي تقع على بعد نحو 6 أميال (10 كيلومترات) شمال شرقي فرايبورغ.
وتقع غلوتيرتال في جبال الغابة السوداء في منطقة معروفة بأوديتها الخلابة وغابات الصنوبر الداكنة، والتي تنتشر فيها الحدائق وبساتين العنب.
ووفقا لبيرنر، كانت غلوتيرتال واحدة من أهم مناطق التعدين لدوقات فرايبورغ، لافتا إلى أن الموقع الذي عُثر فيه على العملات المعدنية هي منطقة إقامة رئيسية لعمال المناجم، الذين استخرجوا معادن مثل الفضة.
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