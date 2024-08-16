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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الساحل الشرقي لتايوان
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الساحل الشرقي لتايوان
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الساحل الشرقي لتايوان صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
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وكانت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في الجزيرة قد أبلغت في البداية عن قوة الزلزال بـ 6.3 درجة، ووقع الهزة الأرضية في الساعة 7:35 صباحًا (23:35 بتوقيت غرينتش) على عمق 15 كيلومترًا (حوالي تسعة أميال) بالقرب من مدينة هوالين.كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية تنبيهات على الهواتف المحمولة تحذر الناس من "الهدوء والبحث عن مخبأ قريب".وأصدرت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان بيانًا يؤكد "عدم وجود تقارير عن أضرار" في حوالي الساعة 8 صباحًا. وتشهد الجزيرة زلازل متكررة بسبب موقعها بين صفيحتين تكتونيتين.وقع آخر زلزال كبير في أوائل أبريل، عندما ضرب زلزال قاتل بقوة 7.4 درجة، وقال المسؤولون إنه الأقوى منذ 25 عامًا.وقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في الزلزال، الذي تسبب في انهيارات أرضية وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني حول مركز الزلزال بالقرب من هوالين.
https://sarabic.ae/20240510/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-تايوان-فيديو-1088703501.html
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أخبار تايوان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الساحل الشرقي لتايوان
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الساحل الشرقي لتايوان صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في الجزيرة قد أبلغت في البداية عن قوة الزلزال بـ 6.3 درجة، ووقع الهزة الأرضية في الساعة 7:35 صباحًا (23:35 بتوقيت غرينتش) على عمق 15 كيلومترًا (حوالي تسعة أميال) بالقرب من مدينة هوالين.
كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية تنبيهات على الهواتف المحمولة تحذر الناس من "الهدوء والبحث عن مخبأ قريب".
وأصدرت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان بيانًا يؤكد "عدم وجود تقارير عن أضرار" في حوالي الساعة 8 صباحًا. وتشهد الجزيرة زلازل متكررة بسبب موقعها بين صفيحتين تكتونيتين.
وقع آخر زلزال كبير في أوائل أبريل، عندما ضرب زلزال قاتل بقوة 7.4 درجة
، وقال المسؤولون إنه الأقوى منذ 25 عامًا.
وقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في الزلزال، الذي تسبب في انهيارات أرضية وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني حول مركز الزلزال بالقرب من هوالين.