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عرب بوينت بودكاست
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خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الساحل الشرقي لتايوان
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الساحل الشرقي لتايوان
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الساحل الشرقي لتايوان صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T00:27+0000
2024-08-16T00:27+0000
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وكانت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في الجزيرة قد أبلغت في البداية عن قوة الزلزال بـ 6.3 درجة، ووقع الهزة الأرضية في الساعة 7:35 صباحًا (23:35 بتوقيت غرينتش) على عمق 15 كيلومترًا (حوالي تسعة أميال) بالقرب من مدينة هوالين.كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية تنبيهات على الهواتف المحمولة تحذر الناس من "الهدوء والبحث عن مخبأ قريب".وأصدرت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان بيانًا يؤكد "عدم وجود تقارير عن أضرار" في حوالي الساعة 8 صباحًا. وتشهد الجزيرة زلازل متكررة بسبب موقعها بين صفيحتين تكتونيتين.وقع آخر زلزال كبير في أوائل أبريل، عندما ضرب زلزال قاتل بقوة 7.4 درجة، وقال المسؤولون إنه الأقوى منذ 25 عامًا.وقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في الزلزال، الذي تسبب في انهيارات أرضية وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني حول مركز الزلزال بالقرب من هوالين.
https://sarabic.ae/20240510/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-تايوان-فيديو-1088703501.html
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أخبار تايوان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الساحل الشرقي لتايوان

00:27 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Hualien County Fire Departmentزلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Hualien County Fire Department
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الساحل الشرقي لتايوان صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في الجزيرة قد أبلغت في البداية عن قوة الزلزال بـ 6.3 درجة، ووقع الهزة الأرضية في الساعة 7:35 صباحًا (23:35 بتوقيت غرينتش) على عمق 15 كيلومترًا (حوالي تسعة أميال) بالقرب من مدينة هوالين.
يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان... فيديو
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كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية تنبيهات على الهواتف المحمولة تحذر الناس من "الهدوء والبحث عن مخبأ قريب".
وأصدرت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان بيانًا يؤكد "عدم وجود تقارير عن أضرار" في حوالي الساعة 8 صباحًا. وتشهد الجزيرة زلازل متكررة بسبب موقعها بين صفيحتين تكتونيتين.
وقع آخر زلزال كبير في أوائل أبريل، عندما ضرب زلزال قاتل بقوة 7.4 درجة، وقال المسؤولون إنه الأقوى منذ 25 عامًا.
وقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في الزلزال، الذي تسبب في انهيارات أرضية وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني حول مركز الزلزال بالقرب من هوالين.
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