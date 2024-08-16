https://sarabic.ae/20240816/عربي-يهاجم-منشأة-للطاقة-وشركات-خاصة-داعمة-لإسرائيل-في-أمريكا-ويتسبب-بخسائر-فادحة-صور-1091799219.html
عربي يهاجم منشأة للطاقة وشركات خاصة داعمة لإسرائيل في أمريكا ويتسبب بخسائر فادحة... صور
عربي يهاجم منشأة للطاقة وشركات خاصة داعمة لإسرائيل في أمريكا ويتسبب بخسائر فادحة... صور
سبوتنيك عربي
اتهمت السلطات القضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، رجلا أردنيا، بتخريب محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وشركات خاصة عدة لدعمها إسرائيل، تقدر بـ700 ألف دولار. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T08:05+0000
2024-08-16T08:05+0000
2024-08-16T08:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg
وألقي القبض على هاشم يونس هاشم (43 عاما)، الذي يعيش في أورلاندو الشهر الماضي، ووجهت إليه تهمة التهديد باستخدام متفجرات وتدمير منشأة للطاقة.ووفقاً لبيانات القضية، فإن هاشم بدأ في يونيو/ حزيران الماضي، بارتداء قناع وتحطيم أبواب بعض المشروعات الخاصة ليلاً.ووفقا للتحقيقات، فإن هاشم وفي أواخر شهر يونيو الماضي، اقتحم محطة طاقة شمسية في ويدجفيلد بفلوريدا.وأشار مسؤولون محليون، إلى أن هاشم قضى ساعات عدة داخل المنشأة لتدمير ألواح الطاقة الشمسية فيها، وترك خلفه رسالتين، وقدّر المسؤولون قيمة التلف، التي أحدثها بنحو 700 ألف دولار.ونشرت الخبر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، ووفقا لبعضها، فإنه تم إلقاء القبض على هاشم، نتيجة تحقيقات مشتركة أجرتها وكالات أمنية عدة، تلت العثورعلى خطاب تهديد في منشأة لتوزيع غاز البروبان في أورلاندو، وأفاد المسؤولون بأن هاشم، نُقل إلى سجن فيدرالي محلي.
https://sarabic.ae/20240622/مظاهرة-إسرائيلية-تطالب-بإتمام-صفقة-تبادل-أسرى-للإفراج-عن-المحتجزين-لدى-حماس-1090075622.html
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d8e2af461d2f30d4eb9559cd93431aca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
عربي يهاجم منشأة للطاقة وشركات خاصة داعمة لإسرائيل في أمريكا ويتسبب بخسائر فادحة... صور
08:05 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 08:08 GMT 16.08.2024)
اتهمت السلطات القضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، رجلا أردنيا، بتخريب محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وشركات خاصة عدة لدعمها إسرائيل، تقدر بـ700 ألف دولار.
وألقي القبض على هاشم يونس هاشم (43 عاما)، الذي يعيش في أورلاندو الشهر الماضي، ووجهت إليه تهمة التهديد باستخدام متفجرات وتدمير منشأة للطاقة.
وقال المدعي العام في الولاية، روغر هاندبيرغ، في بيان: "استهداف ومهاجمة المشروعات الخاصة من أجل قناعات ومعتقدات، أمر غير مقبول"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ووفقاً لبيانات القضية، فإن هاشم بدأ في يونيو/ حزيران الماضي، بارتداء قناع وتحطيم أبواب بعض المشروعات الخاصة ليلاً.
وأضاف المدعي العام أن هاشم ترك وراءه رسائل موجهة إلى الحكومة الأمريكية، "كانت بها قائمة من المطالب والتهديدات بتدمير أو تفجير الشركات والمصانع التي تدعم إسرائيل".
ووفقا للتحقيقات، فإن هاشم وفي أواخر شهر يونيو الماضي، اقتحم محطة طاقة شمسية في ويدجفيلد بفلوريدا.
وأشار مسؤولون محليون، إلى أن هاشم قضى ساعات عدة داخل المنشأة لتدمير ألواح الطاقة الشمسية فيها، وترك خلفه رسالتين، وقدّر المسؤولون قيمة التلف، التي أحدثها بنحو 700 ألف دولار.
ونشرت الخبر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، ووفقا لبعضها، فإنه تم إلقاء القبض على هاشم، نتيجة تحقيقات مشتركة أجرتها وكالات أمنية عدة، تلت العثورعلى خطاب تهديد في منشأة لتوزيع غاز البروبان في أورلاندو، وأفاد المسؤولون بأن هاشم، نُقل إلى سجن فيدرالي محلي.