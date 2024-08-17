أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
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شؤون عسكرية
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صدى الحياة
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240817/أمسكها-من-شعرها-في-لحظة-حاسمة-سائق-ينقذ-حياة-امرأة-حاولت-الانتحار-من-فوق-جسر-فيديو---1091844714.html
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق سيارة أجرة في مومباي بالهند، وهو يمسك امرأة من شعرها، في لحظة حاسمة من الموقف، بعد أن حاولت الانتحار... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وتبين المشاهد لحظة إنقاذ السائق للمرأة وهو يمسكها من شعرها، في اللحظة الحاسمة ، بعد أن قررت الانتحار بالقفز من أعلى الجسر.وبعدها مباشرة تدخلت الشرطة الهندية لاحتواء الأمر وإخراج المرأة من خلف سور الجسر الذي أرادت القفز منه.في حين وصف بعض المتابعين الشاب بأنه "البطل المخلص"، تقديرا لعمله البطولي لإنقاذه الحياة المرأة.
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أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو

12:44 GMT 17.08.2024
© Photo / twitter.com"أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة"... سائق سيارة ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق الجسر... فيديو
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة... سائق سيارة ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق الجسر... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Photo / twitter.com
تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق سيارة أجرة في مومباي بالهند، وهو يمسك امرأة من شعرها، في لحظة حاسمة من الموقف، بعد أن حاولت الانتحار بالقفز من أعلى جسر.
وتبين المشاهد لحظة إنقاذ السائق للمرأة وهو يمسكها من شعرها، في اللحظة الحاسمة ، بعد أن قررت الانتحار بالقفز من أعلى الجسر.
وبعدها مباشرة تدخلت الشرطة الهندية لاحتواء الأمر وإخراج المرأة من خلف سور الجسر الذي أرادت القفز منه.
في حين وصف بعض المتابعين الشاب بأنه "البطل المخلص"، تقديرا لعمله البطولي لإنقاذه الحياة المرأة.
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