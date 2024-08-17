https://sarabic.ae/20240817/أمسكها-من-شعرها-في-لحظة-حاسمة-سائق-ينقذ-حياة-امرأة-حاولت-الانتحار-من-فوق-جسر-فيديو---1091844714.html

أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو

أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو

سبوتنيك عربي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق سيارة أجرة في مومباي بالهند، وهو يمسك امرأة من شعرها، في لحظة حاسمة من الموقف، بعد أن حاولت الانتحار... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T12:44+0000

2024-08-17T12:44+0000

2024-08-17T12:44+0000

مجتمع

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وتبين المشاهد لحظة إنقاذ السائق للمرأة وهو يمسكها من شعرها، في اللحظة الحاسمة ، بعد أن قررت الانتحار بالقفز من أعلى الجسر.وبعدها مباشرة تدخلت الشرطة الهندية لاحتواء الأمر وإخراج المرأة من خلف سور الجسر الذي أرادت القفز منه.في حين وصف بعض المتابعين الشاب بأنه "البطل المخلص"، تقديرا لعمله البطولي لإنقاذه الحياة المرأة.

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سبوتنيك عربي

نادي الفيديو