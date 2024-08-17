https://sarabic.ae/20240817/أمسكها-من-شعرها-في-لحظة-حاسمة-سائق-ينقذ-حياة-امرأة-حاولت-الانتحار-من-فوق-جسر-فيديو---1091844714.html
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق سيارة أجرة في مومباي بالهند، وهو يمسك امرأة من شعرها، في لحظة حاسمة من الموقف، بعد أن حاولت الانتحار... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T12:44+0000
2024-08-17T12:44+0000
2024-08-17T12:44+0000
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وتبين المشاهد لحظة إنقاذ السائق للمرأة وهو يمسكها من شعرها، في اللحظة الحاسمة ، بعد أن قررت الانتحار بالقفز من أعلى الجسر.وبعدها مباشرة تدخلت الشرطة الهندية لاحتواء الأمر وإخراج المرأة من خلف سور الجسر الذي أرادت القفز منه.في حين وصف بعض المتابعين الشاب بأنه "البطل المخلص"، تقديرا لعمله البطولي لإنقاذه الحياة المرأة.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق سيارة أجرة في مومباي بالهند، وهو يمسك امرأة من شعرها، في لحظة حاسمة من الموقف، بعد أن حاولت الانتحار بالقفز من أعلى جسر.
وتبين المشاهد لحظة إنقاذ السائق للمرأة وهو يمسكها من شعرها، في اللحظة الحاسمة ، بعد أن قررت الانتحار بالقفز من أعلى الجسر.
وبعدها مباشرة تدخلت الشرطة الهندية لاحتواء الأمر وإخراج المرأة من خلف سور الجسر الذي أرادت القفز منه.
في حين وصف بعض المتابعين الشاب بأنه "البطل المخلص"، تقديرا لعمله البطولي لإنقاذه الحياة المرأة.