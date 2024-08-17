https://sarabic.ae/20240817/إيران-تعلق-على-تقرير-بريطاني-بشأن-ردها-الانتقامي-من-إسرائيل-1091848824.html
إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل
إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل
سبوتنيك عربي
ردت السفارة الإيرانية في بريطانيا على مزاعم نشرتها صحيفة بريطانية، بشأن وجود خلاف بين مسؤولين رفيعي المستوى في طهران بشأن مسألة الانتقام من إسرائيل، عقب اغتيال... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T16:34+0000
2024-08-17T16:34+0000
2024-08-17T16:34+0000
بريطانيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg
وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم السبت، أن مزاعم الصحيفة البريطانية لا أساس لها من الصحة، واعتبرته خاليا من أي دليل أو سبب، كما اعتبرتها "محاولة لتنفيذ عملية نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وجاء في بيان سفارة إيران في لندن: "إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع عن سيادتها وعن حقها في اتخاذ أي إجراء رداً على هذا الفعل لديها القوانين الدولية".وتابعت السفارة الإيرانية في لندن: "لقد أوضح الرئيس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين".وأشارت إلى أن "جريمة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، شكلت انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق إيران الدفاع عن سيادتها واتخاذ أي إجراء ردا على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القوانين الدولية".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240816/الخارجية-الإسرائيلية-تخفف-من-حدة-بيانها-بشأن-مطالبة-بريطانيا-وفرنسا-بضرورة-الرد-على-هجوم-إيراني-1091828394.html
https://sarabic.ae/20240817/دبلوماسي-بريطاني-بارز-يستقيل-من-منصبه-احتجاجا-على-تصدير-بلاده-أسلحة-إلى-إسرائيل-1091847790.html
بريطانيا
إيران
أخبار إيران
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_123:0:1100:733_1920x0_80_0_0_80294a74d4546f7845a326a53a3ccc50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بريطانيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل
ردت السفارة الإيرانية في بريطانيا على مزاعم نشرتها صحيفة بريطانية، بشأن وجود خلاف بين مسؤولين رفيعي المستوى في طهران بشأن مسألة الانتقام من إسرائيل، عقب اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.
وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم السبت، أن مزاعم الصحيفة البريطانية لا أساس لها من الصحة، واعتبرته خاليا من أي دليل أو سبب، كما اعتبرتها "محاولة لتنفيذ عملية نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية.
وجاء في بيان سفارة إيران في لندن: "إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع عن سيادتها وعن حقها في اتخاذ أي إجراء رداً على هذا الفعل لديها القوانين الدولية".
وأضاف البيان مؤكدا أن "ليس كبار مسؤولي صنع القرار في إيران متحدين ومتفقين في الرأي فحسب، بل هناك أيضا إجماع قوي بينهم على الحاجة إلى رد قوي على هذا العمل الإرهابي (اغتيال هنية)".
وتابعت السفارة الإيرانية في لندن: "لقد أوضح الرئيس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين".
وأشارت إلى أن "جريمة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، شكلت انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق إيران الدفاع عن سيادتها واتخاذ أي إجراء ردا على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القوانين الدولية".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في المنطقة.