https://sarabic.ae/20240817/إيران-تعلق-على-تقرير-بريطاني-بشأن-ردها-الانتقامي-من-إسرائيل-1091848824.html

إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل

إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل

سبوتنيك عربي

ردت السفارة الإيرانية في بريطانيا على مزاعم نشرتها صحيفة بريطانية، بشأن وجود خلاف بين مسؤولين رفيعي المستوى في طهران بشأن مسألة الانتقام من إسرائيل، عقب اغتيال... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T16:34+0000

2024-08-17T16:34+0000

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وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم السبت، أن مزاعم الصحيفة البريطانية لا أساس لها من الصحة، واعتبرته خاليا من أي دليل أو سبب، كما اعتبرتها "محاولة لتنفيذ عملية نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وجاء في بيان سفارة إيران في لندن: "إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع عن سيادتها وعن حقها في اتخاذ أي إجراء رداً على هذا الفعل لديها القوانين الدولية".وتابعت السفارة الإيرانية في لندن: "لقد أوضح الرئيس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين".وأشارت إلى أن "جريمة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، شكلت انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق إيران الدفاع عن سيادتها واتخاذ أي إجراء ردا على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القوانين الدولية".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في المنطقة.

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