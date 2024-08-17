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إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل
إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل
سبوتنيك عربي
ردت السفارة الإيرانية في بريطانيا على مزاعم نشرتها صحيفة بريطانية، بشأن وجود خلاف بين مسؤولين رفيعي المستوى في طهران بشأن مسألة الانتقام من إسرائيل، عقب اغتيال... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T16:34+0000
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وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم السبت، أن مزاعم الصحيفة البريطانية لا أساس لها من الصحة، واعتبرته خاليا من أي دليل أو سبب، كما اعتبرتها "محاولة لتنفيذ عملية نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وجاء في بيان سفارة إيران في لندن: "إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع عن سيادتها وعن حقها في اتخاذ أي إجراء رداً على هذا الفعل لديها القوانين الدولية".وتابعت السفارة الإيرانية في لندن: "لقد أوضح الرئيس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين".وأشارت إلى أن "جريمة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، شكلت انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق إيران الدفاع عن سيادتها واتخاذ أي إجراء ردا على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القوانين الدولية".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240816/الخارجية-الإسرائيلية-تخفف-من-حدة-بيانها-بشأن-مطالبة-بريطانيا-وفرنسا-بضرورة-الرد-على-هجوم-إيراني-1091828394.html
https://sarabic.ae/20240817/دبلوماسي-بريطاني-بارز-يستقيل-من-منصبه-احتجاجا-على-تصدير-بلاده-أسلحة-إلى-إسرائيل-1091847790.html
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بريطانيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بريطانيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إيران تعلق على تقرير بريطاني بشأن ردها الانتقامي من إسرائيل

16:34 GMT 17.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
علم إيران
© AP Photo / Vahid Salemi
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ردت السفارة الإيرانية في بريطانيا على مزاعم نشرتها صحيفة بريطانية، بشأن وجود خلاف بين مسؤولين رفيعي المستوى في طهران بشأن مسألة الانتقام من إسرائيل، عقب اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.
وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم السبت، أن مزاعم الصحيفة البريطانية لا أساس لها من الصحة، واعتبرته خاليا من أي دليل أو سبب، كما اعتبرتها "محاولة لتنفيذ عملية نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وجاء في بيان سفارة إيران في لندن: "إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع عن سيادتها وعن حقها في اتخاذ أي إجراء رداً على هذا الفعل لديها القوانين الدولية".
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أمس, 17:25 GMT
وأضاف البيان مؤكدا أن "ليس كبار مسؤولي صنع القرار في إيران متحدين ومتفقين في الرأي فحسب، بل هناك أيضا إجماع قوي بينهم على الحاجة إلى رد قوي على هذا العمل الإرهابي (اغتيال هنية)".
وتابعت السفارة الإيرانية في لندن: "لقد أوضح الرئيس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين".
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
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15:55 GMT
وأشارت إلى أن "جريمة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، شكلت انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق إيران الدفاع عن سيادتها واتخاذ أي إجراء ردا على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القوانين الدولية".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في المنطقة.
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