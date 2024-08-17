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الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى 23% من السكان
الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى 23% من السكان
سبوتنيك عربي
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، عن ارتفاع نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى 23% من السكان، بعدما كانت 19%، في مارس/... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T07:21+0000
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ونقل موقع الأمم المتحدة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مناشدته لشركاء الأمم المتحدة بمواصلة تكثيف جهود الإغاثة، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة اللبنانية، في ظل الحاجة ماسة إلى تمويل إضافي.وأوضح المكتب أن "الشركاء الإنسانيين يحتاجون إلى 110 ملايين دولار للاستجابة المستمرة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع، حتى نهاية العام".وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه "قبل تصعيد الأعمال العدائية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وأنه تم تمويل خطة لبنان للاستجابة لعام 2024، بنسبة 25 % فقط، مع تلقي 670 مليون دولار من إجمالي 2.72 مليار دولار مطلوبة".وفي سياق متصل، أوضح المكتب أن 110 آلاف شخص نزحوا في لبنان، منذ أكتوبر الماضي، 35 % منهم من الأطفال، فيما لا يزال نحو 150 ألف شخص داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات.ومنذ أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن 16 هجوما على الرعاية الصحية، كما قُتل 21 مسعفا خلال الأعمال العدائية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وتم تسجيل أضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والطرق في جنوب لبنان.واختتم المكتب بمطالبة جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.وفي وقت سابق، دعا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، إلى خوض حرب ضد "حزب الله" اللبناني وإنشاء حزام أمني داخل أراضيه.ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "سيروجيم" عن سموتريتش، مطالبته بخوض حرب ضد "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية مع إنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية أيضا، بزعم حماية بلاده من عناصر الحزب.وأفاد الموقع بأن سموتريتش كان في زيارة إلى مستوطنة "المطلة" الواقعة شمالي البلاد، طالب خلالها بخوض بلاده حربا مع "حزب الله"، بزعم أن بلاده مجبرة على هذه الحرب، وشدد الوزير الإسرائيلي على أن مستوطني "المطلة" سيعودون إلى منازلهم قريبا، فور انتهاء الحرب أمام "حزب الله" اللبناني، بحسب قوله.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى 23% من السكان
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، عن ارتفاع نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى 23% من السكان، بعدما كانت 19%، في مارس/ آذار الماضي، وذلك في ظل الأعمال العدائية المستمرة والتبادلات اليومية لإطلاق النار عبر الحدود الجنوبية.
ونقل موقع الأمم المتحدة
عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مناشدته لشركاء الأمم المتحدة بمواصلة تكثيف جهود الإغاثة، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة اللبنانية، في ظل الحاجة ماسة إلى تمويل إضافي.
وأوضح المكتب أن "الشركاء الإنسانيين يحتاجون إلى 110 ملايين دولار للاستجابة المستمرة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع، حتى نهاية العام".
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه "قبل تصعيد الأعمال العدائية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وأنه تم تمويل خطة لبنان للاستجابة لعام 2024، بنسبة 25 % فقط، مع تلقي 670 مليون دولار من إجمالي 2.72 مليار دولار مطلوبة".
وفي سياق متصل، أوضح المكتب أن 110 آلاف شخص نزحوا في لبنان، منذ أكتوبر الماضي، 35 % منهم من الأطفال، فيما لا يزال نحو 150 ألف شخص داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات.
ومنذ أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن 16 هجوما على الرعاية الصحية، كما قُتل 21 مسعفا خلال الأعمال العدائية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وتم تسجيل أضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والطرق في جنوب لبنان.
واختتم المكتب بمطالبة جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.
وفي وقت سابق، دعا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، إلى خوض حرب ضد "حزب الله" اللبناني
وإنشاء حزام أمني داخل أراضيه.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "سيروجيم" عن سموتريتش، مطالبته بخوض حرب ضد "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية مع إنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية أيضا، بزعم حماية بلاده من عناصر الحزب.
وأفاد الموقع بأن سموتريتش كان في زيارة إلى مستوطنة "المطلة" الواقعة شمالي البلاد، طالب خلالها بخوض بلاده حربا مع "حزب الله"، بزعم أن بلاده مجبرة على هذه الحرب، وشدد الوزير الإسرائيلي على أن مستوطني "المطلة" سيعودون إلى منازلهم قريبا، فور انتهاء الحرب أمام "حزب الله" اللبناني، بحسب قوله.