https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورق-مسير-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1091839259.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تدمير زورق مسيّر تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر قبالة محافظة الحُديدة، غربي اليمن. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T08:29+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن "الزورق الذي استُهدف خلال الـ24 الساعة الماضية، شكل تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وأوضحت أن هذا الإجراء اتُخذ لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن عمليات الجماعة "مستمرة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240808/قائد-عسكري-أمريكي-حاملة-الطائرات-النووية-العملاقة-عاجزة-أمام-أنصار-الله-1091542077.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تدمير زورق مسيّر تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر قبالة محافظة الحُديدة، غربي اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن "الزورق الذي استُهدف خلال الـ24 الساعة الماضية، شكل تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وأوضحت أن هذا الإجراء اتُخذ لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي
، في وقت سابق، أن عمليات الجماعة "مستمرة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.