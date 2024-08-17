https://sarabic.ae/20240817/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-بـ-10-قذائف-مدفعية-عيار-155-ملم-1091855121.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا بـ 10 قذائف مدفعية عيار 155 ملم
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا بـ 10 قذائف مدفعية عيار 155 ملم
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس السبت، بأن القوات المسلحة... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T22:20+0000
2024-08-17T22:20+0000
2024-08-17T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة21.50 بالتوقيت المحلي، (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".يذكر أن منطقة كيروفسكي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة دونيتسك؛ بينما تقع منطقة بيتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتقع مدينة غورلوفكا، على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
https://sarabic.ae/20240817/موسكو-تدعو-المنظمات-الدولية-لإدانة-استفزازات-نظام-كييف-ضد-المنشآت-النووية-الروسية-1091848153.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا بـ 10 قذائف مدفعية عيار 155 ملم
22:20 GMT 17.08.2024 (تم التحديث: 22:47 GMT 17.08.2024)
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 10 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على مدينتي دونيتسك وغورلوفكا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة21.50 بالتوقيت المحلي، (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".
فضلا عن ذلك وبحسب البيان، أطلقت القوات الأوكرانية في الفترة من الساعة 20.10 إلى 22.25، سبعة قذائف أخرى من نفس العيار على منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك.
يذكر أن منطقة كيروفسكي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة دونيتسك؛ بينما تقع منطقة بيتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية
، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتقع مدينة غورلوفكا، على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.
يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.