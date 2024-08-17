https://sarabic.ae/20240817/مشاهد-لـمي-28-أثناء-شنها-ضربات-مباشرة-على-قوات-كييف-في-مناطق-كورسك-الحدودية-فيديو---1091849072.html
مشاهد لـ"مي-28" أثناء شنها ضربات مباشرة على قوات كييف في مناطق كورسك الحدودية.. فيديو
مشاهد لـ"مي-28" أثناء شنها ضربات مباشرة على قوات كييف في مناطق كورسك الحدودية.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" بشن ضربات مباشرة على القوى البشرية، والمعدات العسكرية الأوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة في... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T17:37+0000
2024-08-17T17:37+0000
2024-08-17T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_0:51:2990:1733_1920x0_80_0_0_a2edf6fe500d55a84c256e57ee344d05.jpg
وتبين المشاهد قيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" باستهداف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة في المنطقة الحدودية مع مقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد 300 عسكري أوكراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 3160 عسكريا، منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك الروسية.وأضافت أنه "تم صد هجمات المجموعات الهجومية 22 و115 الآلية والكتيبة الهجومية 95 التابعة للقوات الأوكرانية، بدعم من المركبات المدرعة، في اتجاه بلدات كورينفو وروسكوي وتشيركاسكوي بوريتشنوي".وتابعت الدفاع الروسية: "تم دحر تجمعات القوات والمعدات الأوكرانية في بلدات نوفايا سوروتشينا، وليوبيموفكا، جنوب شرق كورينيفو، وليونيدوفو، وكوسيتسا".طائرة مسيرة أوكرانية تقصف طريقا يسلكه موظفو محطة زابوروجيه النووية دون وقوع إصاباتوأكدت الدفاع أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال 24 ساعة، ما يصل إلى 300 عسكري، و31 مركبة مدرعة، وفي الإجمالي، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 3160 عسكريًا، و44 دبابة و43 ناقلة جند مدرعة و24 مركبة قتال مشاة و244 مركبة قتالية مدرعة و111 سيارة".
https://sarabic.ae/20240817/الدفاع-الروسية-تدمير-3-طائرات-مروحية-وقاذفة-من-طراز-سو-24-للقوات-الجوية-الأوكرانية--1091843134.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_5ab656999aa784b43fdb3fee8466c918.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لـ"مي-28" أثناء شنها ضربات مباشرة على قوات كييف في مناطق كورسك الحدودية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" بشن ضربات مباشرة على القوى البشرية، والمعدات العسكرية الأوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة في المنطقة الحدودية مع مقاطعة كورسك.
وتبين المشاهد قيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" باستهداف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة في المنطقة الحدودية مع مقاطعة كورسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد 300 عسكري أوكراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 3160 عسكريا، منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان: "القوات الروسية، تواصل صد محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتوغل في أراضي روسيا، إذ تقوم وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، بالبحث عن مجموعات متنقلة للعدو كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية في اتجاه ألكسيفسكي وكاوتشوك، والقضاء عليها".
وأضافت أنه "تم صد هجمات المجموعات الهجومية 22 و115 الآلية والكتيبة الهجومية 95 التابعة للقوات الأوكرانية، بدعم من المركبات المدرعة، في اتجاه بلدات كورينفو وروسكوي وتشيركاسكوي بوريتشنوي".
وتابعت الدفاع الروسية: "تم دحر تجمعات القوات والمعدات الأوكرانية في بلدات نوفايا سوروتشينا، وليوبيموفكا، جنوب شرق كورينيفو، وليونيدوفو، وكوسيتسا".
وأشارت إلى أن "القوات الروسية دمرت منصة صاروخية للدفاع الجوي من طراز "إيريس- تي" ومحطة رادار في مقاطعة سومي".
وأكدت الدفاع أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال 24 ساعة، ما يصل إلى 300 عسكري، و31 مركبة مدرعة، وفي الإجمالي، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 3160 عسكريًا، و44 دبابة و43 ناقلة جند مدرعة و24 مركبة قتال مشاة و244 مركبة قتالية مدرعة و111 سيارة".