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مصدر: قافلة عسكرية أمريكية تضم أكثر من 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية دخلت سوريا من العراق
مصدر: قافلة عسكرية أمريكية تضم أكثر من 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية دخلت سوريا من العراق
سبوتنيك عربي
صرح مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك"، بأن قافلة عسكرية أمريكية مكونة من أكثر من 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية دخلت سوريا من العراق، متجهة نحو... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T13:51+0000
2024-08-17T13:51+0000
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وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكية مكون من 43 شاحنة دخل إلى معبر الوليد على الحدود السورية العراقية ويتجه نحو القاعدة الأمريكية في محافظة الحسكة"، لافتاً إلى أن الشاحنات وكانت تحمل معدات عسكرية وإمدادات لوجستية وطبية.وقال مصدر ميداني، يوم الأربعاء الفائت، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأمريكية أجرت مناورات مشتركة مع قوات "قسد" في قاعدة أمريكية في ضاحية المالكية بمحافظة الحسكة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر: قافلة عسكرية أمريكية تضم أكثر من 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية دخلت سوريا من العراق

13:51 GMT 17.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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صرح مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك"، بأن قافلة عسكرية أمريكية مكونة من أكثر من 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية دخلت سوريا من العراق، متجهة نحو قاعدة أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكية مكون من 43 شاحنة دخل إلى معبر الوليد على الحدود السورية العراقية ويتجه نحو القاعدة الأمريكية في محافظة الحسكة"، لافتاً إلى أن الشاحنات وكانت تحمل معدات عسكرية وإمدادات لوجستية وطبية.
وأشار المصدر أيضًا إلى أن الجيش الأمريكي أجرى يوم أمس الجمعة، مناورات بالذخيرة في قاعدته في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 أغسطس, 00:28 GMT
وفي وقت سابق، صرح مصدر ميداني سوري مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأمريكي في شمال سوريا كثف مناوراته، ويستورد بشكل مكثف معدات ومعدات جديدة، كما يعزز قواعده بأبراج المراقبة وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال مصدر ميداني، يوم الأربعاء الفائت، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأمريكية أجرت مناورات مشتركة مع قوات "قسد" في قاعدة أمريكية في ضاحية المالكية بمحافظة الحسكة.
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